Pedáneo Alquerías siembra la tensión en el pleno al gritar "a tiro limpio"

Murcia, 25 oct (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Murcia ha tenido hoy que ser interrumpido a consecuencia del gran revuelo que se ha formado cuando uno de los asistentes como público, el alcalde pedáneo de Alquerías, Francisco Zamora, ha gritado "a tiro limpio" durante la intervención del concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos.

El incidente se ha producido poco antes de las 11:30 de la mañana, durante el debate de una moción conjunta de PSOE, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia para pedir la reprobación del delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís, por la actuación policial contra las manifestaciones de la Plataforma Pro Soterramiento, las multas a los manifestantes y los desalojos por la fuerza.

Todas las intervenciones de los concejales han sido constantemente interrumpidas por el público que seguía el pleno desde las gradas, en torno a medio centenar de personas entre alcaldes pedáneos y vocales del PP y miembros de la plataforma.

El momento de máxima tensión ha llegado durante la intervención del concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos, que recriminaba la actuación del delegado del Gobierno a la vez que felicitaba a la Policía Local por su trato a los vecinos y manifestantes.

Desde la grada, el alcalde pedáneo de Alquerías, el popular Francisco Zamora, quien a lo largo del pleno ya había proferido numerosos gritos a favor de las fuerzas de seguridad e incluso de la dictadura, ha dicho la frase: "La Policía y la Guardia Civil, a tiro limpio", ante lo que Ramos ha advertido de que se le estaba amenazando gravemente.

Al finalizar su intervención, la portavoz socialista Susana Hernández ha pedido la palabra para alertar al alcalde, José Ballesta, quien ha decidido interrumpir el pleno durante 15 minutos, entre gritos y abucheos del público con la intención de calmar los ánimos.

Durante el receso, todos los miembros de la Plataforma han decidido abandonar las gradas del público para evitar enfrentamientos.

Al retomar el pleno, Ballesta ha indicado que en la mesa de la presidencia no se ha escuchado con claridad esta u otras frases, motivo por el cual no ha desalojado a Zamora, aunque ha apelado a la calma a los asistentes y a la corporación municipal durante los debates.

En cuanto a la moción en sí, Hernández, Ramos y Morales han defendido la necesidad de "reprobar" las órdenes dadas por Sánchez-Solís, especialmente en la noche del 14 de septiembre, al desalojar a la fuerza a manifestantes que protestaban de manera "pacífica" y ejerciendo la "resistencia pasiva".

Los tres grupos políticos han coincidido en lamentar lo desmesurado de la actuación policial que, han dicho, respondía a una "decisión política" y a órdenes directas del propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien esa misma jornada en Murcia alertó de que no podían continuar las movilizaciones.

Todos han condenado también los actos vandálicos que han afectado a las vías y maquinaria de las obras y han respaldado la labor de la Policía Nacional ya que, han apuntado, lo que se pide es evitar una aplicación estricta de la denominada "ley mordaza".

Además, han pedido que se estudien y revisen uno a uno los expedientes de multas que se han interpuesto contra numerosos manifestantes para estudiar su posible retirada, dando así solución al conflicto sufrido por este motivo en las últimas semanas.

La propuesta, sin embargo, solo ha contado con el voto favorable de los once ediles que integran esos tres grupos, mientras que los 17 restantes (12 del PP, 4 de Ciudadanos y el concejal no adscrito Emilio Trigueros) han votado en contra, con lo que no ha sido aprobada.

Para la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, pedir la retirada de unas multas que han sido puestas por "conductas concretas" contrarias a la ley sería prevaricar, y ha lamentado que se cuestionen las decisiones de los agentes de poner esas multas en lugar de defender su trabajo.

Además, ha denunciado los escraches que desde hace un mes sufren el alcalde y otros miembros de la corporación municipal, así como los actos violentos y vandálicos que "exceden los límites del derecho a la manifestación".

En la misma línea, el concejal de Cs Carlos Peñafiel ha considerado que ningún grupo político tiene legitimidad para cuestionar una decisión policial de poner una multa y ha recomendado a los ciudadanos que consideren que han recibido una sanción injusta que la recurran, a la vez que ha lamentado que "parece que todo lo relacionado con el AVE y el soterramiento se ha enfangado y se ha perdido el control".

Por último, Trigueros ha pedido la retirada de la moción y se ha mostrado contrario a reprobar a Sánchez-Solís a pesar de que ha compartido la opinión de que se equivocó en las órdenes dadas sobre la actuación policial del 14 de septiembre.