Siete personas detenidas por fraude a Seguridad Social por valor de 65.000 e.

Murcia, 25 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional de Murcia han detenido a siete personas por fraude contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y falsedad documental en un entramado empresarial donde se nombró administrador único de una empresa a un discapacitado con el objeto de que asumiera la deuda contraída por el anterior administrador, informó hoy este cuerpo.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia formulada en el Juzgado de Instrucción, en funciones de Guardia de Murcia, por parte de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos que puso de manifiesto la utilización de una persona discapacitada, por sufrir una minusvalía mental, para ser nombrado administrador único de una mercantil.

La policía constató que esta empresa tenía una deuda contraída con la Seguridad Social de casi 36.000 euros y así este nuevo administrador e incapaz asumiera la deuda generada por el anterior administrador.

Posteriormente, y siendo administrador único el incapaz, la empresa contrató once personas entre las que se encontraba el principal autor de este fraude así como su mujer, cuñado y otras personas. No abonándose a la Seguridad Social las cotizaciones de estas once personas.

Siete de los contratados, posteriormente a su contratación, cobraron prestaciones por desempleo valoradas en unos 29.000 euros.

Los detenidos con siete personas, cinco de ellas de nacionalidad española y dos de nacionalidad rumana de edades comprendidas entre los 26 y 49 años.

El operativo policial fue llevado a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policial Nacional de la Región de Murcia conjuntamente con la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia.