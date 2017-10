Detenido por amenazar a menor con difundir fotos íntimas del móvil

Murcia, 25 oct (EFE).- Un joven ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de amenazar a una menor de edad con difundir fotografías íntimas de ella si no accedía a mantener sexo con él o con un amigo, ha informado hoy este cuerpo.

Los hechos ocurrieron en Águilas a raíz de que el detenido, también menor, se hiciera con el teléfono móvil que la chica había perdido en un autobús escolar.

Según la denuncia que puso ésta junto a sus padres en el cuartel de la Guardia Civil, una persona estaba amenazándola con difundir imágenes que guardaba en el móvil a cambio de favores sexuales.

La investigación permitió conocer que el sospechoso había contactado con la víctima con mensajes privados a través de una conocida red social y le había comunicado que tenía el teléfono, que lo había formateado y que había obtenido sus fotos íntimas.

Para recuperar el terminal, y evitar la difusión masiva de los archivos a través de Internet o de mensajería instantánea, el sospechoso había solicitado a la menor mantener relaciones sexuales con él o con un amigo.

Fruto de las pesquisas practicadas, la Guardia Civil ha identificado a un joven, menor de edad y vecino de Águilas, que una vez localizado ha sido detenido como presunto autor de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y de apropiación indebida.

Una vez trasladado a dependencias policiales, en presencia de su padre, el menor ha hecho entrega del teléfono móvil apropiado ilícitamente, que ha sido devuelto a su legítima propietaria.

De comprobarse que hubiera compartido o publicado alguna de las imágenes de la víctima podría incurrir en la comisión de delito de revelación de secretos y contra el honor.

La investigación continúa abierta por lo que no se descartan otras detenciones.

El arrestado, las diligencias y el teléfono móvil han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia, quien ha ordenado la puesta en libertad del menor, bajo custodia paterna.

La Guardia Civil recomienda a los jóvenes que no divulguen datos personales propios o de terceras personas; no acepten ni agreguen como contactos a desconocidos; no se faciliten contraseñas ni se contesten correos electrónicos de desconocidos y que no se haga en la red lo que no se haría en la vida real.