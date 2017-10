Thiaguinho : Estoy seguro de que vamos a realizar una gran temporada

València, 24 oct (EFE).- El jugador brasileño del Levante Thiaguinho, que llegó este verano como fichaje estrella, dijo en una entrevista a los medios del club de fútbol sala que está "seguro" de que "el equipo va a realizar una gran temporada a pesar de que todavía es pronto".

El futbolista llegó procedente del Assoeva Futsal de Brasil y anteriormente vistió las camisetas del Carlos Barbosa y del Teresópolis Futsal, e incluso militó en la liga rusa, una trayectoria en la que levantó muchos títulos a nivel colectivo e individual, donde destaca el galardón como mejor jugador del mundo sub-21.

La adaptación del internacional brasileño se ha consumado después de sus seis goles en las primeras seis jornadas de Liga. "Me encuentro muy bien, me he ido adaptando poco a poco al sistema de juego y a lo que quiere el técnico David Madrid", apuntó.

A pesar del buen juego demostrado en el primer tramo de la competición por el ala, afirmó que "el mejor Tiaguinho está por llegar" y señaló que su principal función es "ayudar al máximo a los compañeros e ir ganando partidos para que el equipo logre el objetivo".

"Siempre quiero mejorar cada partido, nunca estoy satisfecho de mi rendimiento, soy muy exigente, siempre trabajo por mejorar y ofrecer cada vez más cosas al equipo", comentó Tiaguinho.

Por último, el brasileño se acordó de la importancia de los aficionados a la hora de sacar los partidos adelante y aseguró que "su apoyo es fundamental" y que "juntos se pueden hacer grandes cosas", concluyó.

Thiaguinho, junto al resto de jugadores del Levante, visitarán el sábado el pabellón de ElPozo Murcia en un encuentro vital de la zona privilegiada de la tabla, ya que los valencianos ocupan la quinta posición con doce puntos, mientras que los murcianos son los cuartos con trece.