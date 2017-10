Guillamón y Raúl, antes de visitar a ElPozo: "Saldremos a ganar sin reservar"

Cartagena, 24 oct (EFE).- Juan Carlos Guillamón y Raúl Jerez, entrenador y portero titular del Plásticos Romero Cartagena, han avisado de sus intenciones mañana en el partido ante ElPozo Murcia, de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, en el que saldrán a ganar "sin reservar nada" para el viernes contra el Jaén.

Así lo han dicho en rueda de prensa la víspera de este choque que comenzará a las nueve de la noche en el pabellón Príncipe de Asturias, de Murcia, un duelo al que los cartageneros llegan después de eliminar al Software del Sol Mengíbar jienense por 4-7 y de perder en la liga sus dos últimos encuentros, por 6-3 en la pista del Ríos Renovables Zaragoza y por 2-6 frente al Osasuna Magna, lo que los ha dejado en el undécimo puesto, con 6 puntos en otras tantas jornadas.

"Nos gustaría tener más, como a otros muchos equipos, pero no podemos hacer otra cosa que trabajar, porque no queda otra", ha dicho Raúl, quien aludiendo al 2-6 frente al Osasuna ha comentado: "Nos condenaron dos fallos en la primera parte y luego el penalti fue un jarro de agua fría tras lo cual no levantamos la cabeza".

Centrado en el compromiso copero, el guardameta de Alcantarilla, de 30 años y que se formó en las bases de ElPozo y llegó a militar en su primera plantilla en la campaña 2012-2013, ha vaticinado "un partido complicado" y recordado que "si se diera el resultado del choque de la liga disputado en Cartagena, habría prórroga".

Con el 3-3 del 7 de octubre fresco en la memoria, ha dicho que irán "a pasar la eliminatoria" ante un rival que llegará fortalecido tras vencer por 2-3 al Barcelona Lassa: "Decían que ElPozo no estaba bien antes del ir al Palau y fue capaz de ganar allí".

"Hay que pensar en lo que viene y olvidar lo pasado, aunque con la idea de corregir los errores para tratar de no repetirlos. La intención es eliminar a ElPozo y no reservaremos nada para el partido del viernes ante el Jaén Paraíso Interior", ha manifestado por su parte el técnico de Los Garres, quien considera fundamental "mantener la intensidad durante los 40 minutos y no cometer fallos".

De ElPozo ha dicho que sigue teniendo la vitola de grande por mucho que ahora esté por detrás del Movistar Inter y el Barça.

"Va a estar entre los tres primeros y siempre responde con jugadores del primer equipo o del filial, aunque nosotros llevamos un par de años en los que les ponemos las cosas difíciles", ha manifestado.

Ha admitido que tiene una tarea complicada al frente de un grupo de profesionales muy cambiado con respecto al curso anterior: "Sé que es difícil compenetrar a todos los integrantes porque hay muchos nuevos, pero trabajamos en eso y espero que el equipo reaccione, aunque nos esperan partidos muy difíciles contra ElPozo, el Barça y el Inter en las próximas semanas".

Ha reconocido que no deben preocuparse todavía demasiado por la clasificación: "No debemos tener el medio de meternos abajo".