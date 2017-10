Un año de cárcel para hermanos secuestraron a socio de Trampolín Hills

Murcia, 23 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año de prisión a los hermanos M.A.G.T. y A.G.T., que en la comparecencia para la que fueron citados reconocieron haber secuestrado a uno de los socios de Trampolín Hills Golf Resort, R.A., en un intento de conseguir el dinero adelantado por la compra de varias viviendas de una urbanización fallida.

De acuerdo con el pacto de conformidad, según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los acusados son condenados a la citada pena de prisión y al pago de una multa cada uno de 540 euros por los delitos de detención ilegal y realización arbitraria del propio derecho.

En concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar al perjudicado con la suma de 4.920 euros por todos los conceptos, incluidas las costas de la acusación particular.

La sentencia declara probado que los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2010, cuando los acusados, provistos de dos pistolas, se presentaron en las oficinas de la empresa ubicadas en la pedanía murciana de Gea y Truyols y exigieron al denunciante la devolución del dinero entregado por las vivienda, ya que las mismas no habían sido construidas.

Como no consiguieron su propósito, lo metieron en una furgoneta, con la que viajaron hacia los lugares donde solía estar el otro socio, A.M., al que no encontraron.

El secuestro acabó con la intervención de la Guardia Civil, que había sido avisada por un testigo que lo había presenciado.