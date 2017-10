El Lorca cede puntos tras adelantarse y Torres pide ser "más listos"

Lorca, 22 oct (EFE).- El Lorca Fútbol Club, que ayer empató a dos frente al Club Deportivo Tenerife, ha cedido puntos en un partido en el que cobró ventaja en el marcador por segunda vez en la temporada cuando han transcurrido 11 jornadas en la Liga 1/2/3 y su entrenador, Curro Torres, ha pedido ser "mucho más listos e inteligentes".

El conjunto blanquiazul, al que los goles de Bryan Acosta en propia puerta y Manu Apeh no le bastaron para llevarse el triunfo, sigue en zona de descenso a Segunda División B y acumula ya cuatro jornadas seguidas sin ganar en la división de plata.

Los de Curro Torres suman nueve puntos en 11 jornadas y presentan un bagaje de dos victorias, tres empates y seis derrotas.

El cuadro murciano ha subido dos puestos de manera provisional y se ha despertado en el decimonoveno lugar de la tabla, aunque podría volver al vigésimo primero y penúltimo hoy mismo si el Córdoba y el Alcorcón empatasen o ganasen en Oviedo y Tarragona, respectivamente.

Ayer, al menos, fue capaz de romper una racha de tres derrotas seguidas, pero el empate supo a muy poco tras tener dos tantos de ventaja.

Es la segunda vez en la temporada que los lorquinos ceden puntos tras adelantarse en el marcador. Ya les pasó ante el Reus Deportivo, al que iba ganando por 1-0 y finalmente empató a uno.

Igualmente en el estadio Francisco Artés Carrasco también se adelantó el Lorca ante la Cultural y Deportiva Leonesa y frente al Cádiz Club de Fútbol, a los que ganó por 2-0 y 3-0.

No saber aprovechar su ventaja fue algo que lamenta Torres. "No estamos con la suerte de cara. Fuimos superiores en todo momento, pero debemos mejorar y ser mucho más inteligentes y listos para evitar este tipo de resultados. Al equipo no se le puede pedir mucho más en cuanto a creación y juego, pero esto es fútbol y hay que levantar la cabeza y seguir trabajando, pero pienso que no es que lo estemos haciendo bien, lo estamos haciendo bastante bien", ha señalado.

"Por lo menos hemos roto la dinámica de derrotas y hay que seguir insistiendo porque no conozco otro camino. Todo lo que pasa nos pasa en contra y nos perjudica y tenemos mucha gente joven en la plantilla que tiene que crecer y mejorar", ha añadido.

El técnico blanquiazul se refirió a los dos goles encajados. "El penalti fue una acción puntual, pero el equipo salió igual de bien en la segunda parte tras encajar ese gol que te puede condicionar justo antes del descanso. La jugada del segundo gol la podemos cortar mucho antes", ha apuntado.