El CESM estudia movilizaciones tras acuerdo PP-Cs sobre carrera profesional

Murcia, 20 oct (EFE).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la región de Murcia ha considerado hoy "insuficiente" y de "dudosa credibilidad" el acuerdo alcanzado hoy entre el PP y Cs sobre la carrera profesional sanitaria y estudia movilizaciones que garanticen la calidad asistencia.

En un comunicado, ha mostrado su "total oposición" a un "pacto político" que "vulnera" el derecho fundamental de los trabajadores al diálogo social, además de no responder al procedimiento habitual de negociación colectiva al cerrar un acuerdo presupuestario con carácter previo a su negociación, lo que "está limitando su ejecución final".

Ambos partidos han acordado reactivar la ejecución de esa carrera con una primera inversión de 9 millones de euros y la incorporación al sistema de objetivos y evaluación de rendimiento y resultados de 4.490 profesionales a partir de enero de 2018.

Para este sindicato, la entente entre ambos partidos tiene "escasa credibilidad", al proceder de un Gobierno regional que todavía no ha cumplido los dos acuerdos previos sobre esa carrera en la Mesa Sectorial de Sanidad.

La CESM ha incidido en que el acuerdo no consigue el objetivo inherente a la carrera, el reconocimiento al desarrollo profesional de los trabajadores, lo que repercute en su motivación y redunda en la calidad de la asistencia sanitaria, ya que este pacto no reconoce la totalidad de tramos de carrera que corresponden al personal estatutario fijo que no la percibe y no incluye ni a interinos ni a eventuales.

Ha advertido de que, a pesar del pacto anunciado hoy, la "discriminación" entre profesionales continuará porque la diferencia entre los trabajadores sanitarios no equivale a un tramo de carrera, sino a tres.

Finalmente, ha anunciado que cualquier decisión sobre movilizaciones será tomada con la "mayor responsabilidad" hacia los pacientes, puesto que el "mayor compromiso" de los médicos es "garantizar la calidad de la asistencia".