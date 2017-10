Miguelín y Fernan, baja en ElPozo para el partido en casa del Barça

Murcia, 19 oct (EFE).- Miguel Sayago "Miguelín" y Antonio Fernando Aguilera "Fernan" seguirán de baja en ElPozo Murcia por lesión para el partido del domingo a domicilio frente al Barcelona Lassa, ante lo que ambos, que no saben cuándo podrán reaparecer, han lamentado su mala suerte.

Junto a otras personalidades de Murcia, han estado hoy en un acto del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama en el que han decorado con sus manos pintadas y sus firmas un zapato de tacón gigante que será subastado para recaudar fondos.

Allí han hablado de la actualidad deportiva del equipo y de sus lesiones.

Miguelín padece un edema y una pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha y continúa sin poder ayudar al equipo del que es el capitán.

"Deportivamente no puedo estar con el equipo y parece que esta temporada las lesiones no me dejan disfrutar de lo que más gusta, pero tengo que seguir trabajando en la recuperación, pues no queda otra, y arropar al equipo", ha dicho.

"No sabemos cuánto tiempo más estaré inactivo, pero dependerá mucho de las sensaciones", ha añadido.

El ala balear ha comparado la plantilla de ElPozo con respecto a la del ejercicio anterior: "No creo que el equipo sea peor y aunque no nos hayamos reforzado con jugadores de fuera, tenemos un refuerzo brutal, que es la cantera", ha indicado quien espera "un partido intenso", para el que ve a su equipo "bien, centrado y con la ilusión de sumar".

Por su parte, Fernan ha indicado que aguarda una pronta recuperación, pero tampoco ha dado plazos: "Todavía no me encuentro al 100 % tras más de un mes y debo recuperarme del todo, pero espero hacerlo pronto", ha declarado el granadino, quien en la Supercopa de España sufrió un esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Con relación al choque del domingo ha apuntado que "será muy difícil porque es complicado puntuar en el palau blaugrana y con bajas, más aún, pero los compañeros saldrán a por todas para sacar los tres puntos y darán la cara".