Ana Carrasco:"Intento conseguir los objetivos como piloto más que como mujer"

Madrid, 18 oct (EFE).- La ceheginera Ana Carrasco, que hizo historia el pasado mes de septiembre en Portimao (Portugal) al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de un campeonato del mundo de velocidad, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que intenta conseguir los objetivos "como piloto, más que como mujer".

P.: ¿Cómo se siente al haber conseguido su primera victoria?

R.: Muy contenta porque llevaba mucho tiempo trabajando para poder conseguir un resultado así. El principio de temporada fue un poco complicado, no terminamos de tener suerte, de terminar las carreras delante. Venía con muchas ganas de intentar conseguir la victoria y después de haberla conseguido tenemos que seguir en la misma línea y poder repetir pronto.

P.: ¿Se esperaba esta repercusión?

R.: La verdad es que no. Sabía que tendría repercusión porque siempre lo que estaba consiguiendo, en mi caso por ser mujer, tiene más repercusión de lo normal pero no esperaba tanto. Pero se nos fue de las manos, estaba todo el día hablando por teléfono y entrevistas a todas horas pero fue increíble.

Lo agradezco porque es importante que se de eco de lo que se hace y por el hecho de ser mujer fue una victoria muy importante para mí y para el mundo del deporte femenino.

P.: Su victoria ha sido un gran paso para el motociclismo femenino.

R.: Es un gran paso pero al final siempre intento conseguir los objetivos como piloto más que como mujer pero entiendo que ayuda al deporte femenino porque hace unos años ni se pensaba que hubiera mujeres dentro del Mundial. Por suerte he podido conseguir la primera victoria y esto da más credibilidad a la mujer dentro de este deporte.

Espero que sea un cambio de mentalidad, que las mujeres tengamos más oportunidad dentro de este mundo y sobre todo con medios competitivos para poder luchar por los primeros puestos.

P.:¿Ha encontrado alguna dificultad en el motociclismo por el hecho de ser mujer?

R.: Siempre me he sentido muy cómoda y nunca he tenido problemas por ser mujer. La única dificultad que he tenido a lo largo de los años es encontrar a gente que confíe. Es difícil que los patrocinadores y los equipos confíen en tener una mujer y apuesten porque pueda ganar un Mundial, es una situación muy complicada.

Lo más difícil ha sido a la hora de tener material competitivo dentro de los campeonatos que he estado. Aunque creo que todo esto irá cambiando. Al final, intento ir consiguiendo lo mejor que puedo, tener buenos resultados. Seguramente las cosas vayan cambiando y poco a poco la gente vaya confiando más.

P.: ¿Cómo fueron sus inicios en el motociclismo?

R.: Empecé con tres años. Mis padres me regalaron una moto y fue un poco por diversión, nunca pensé que iba a llegar al Mundial ni nada parecido, lo hacía porque me gustaba y dedicaba los fin de semanas.

Pero he tenido la suerte de que he crecido como un piloto cualquiera, no en campeonatos femeninos ni nada parecido, siempre me he ido formando a la vez que el resto y creo que eso es lo que me ha dado la capacidad o el nivel para poder estar al mismo nivel que los hombres ahora mismo.

P.: La piloto Carmen Jordá dijo que un campeonato femenino sería fantástico. ¿Le gustaría?

R.: Para mí no tendría que separarse. Tanto el automovilismo como el motociclismo es un deporte que no es todo el físico. Hay una moto y se necesita muchas cosas, técnica, un buen equipo. Hay muchos factores no solo el físico de la persona. Creo que es uno de los pocos deportes en que una mujer puede estar al mismo nivel que un hombre.

P.: Este fin de semana disputa en Jerez la última prueba de la temporada. ¿Como la afronta?

R.: Llego confiada porque vengo de Portugal y Magny-Cours, circuitos que no conocía . Ahora creo que parto de una base mejor que en las anteriores carreras y conocer la pista es un plus. Podré ser competitiva desde el primer día. El objetivo es intentar luchar por la victoria y terminar la temporada en el podio.

P.: ¿Qué balance hace del año?

R.: Si hablamos en general, en pretemporada tenía las expectativas más altas porque en los test estaba muy fuerte, era de los pilotos más rápidos y pensaba que podía estar luchando por el título este año.

La primeras carreras con la Kawasaki tuvimos algunos problemas, nos faltaba un poco de aceleración y no terminé de rematar y conseguir buenos resultados. El objetivo era estar en el podio porque el título era imposible.

P.: ¿Qué planes tiene para el próximo curso?

R.: De momento no hay nada cerrado, lo único que tengo claro es que voy a continuar en la misma categoría y casi seguro con Kawasaki. Aunque ahora mismo estamos barajando varios equipos y espero que el fin de semana de Jerez se cierre pero casi todo está decidido.

Las mejoras que va a traer KAWASAKI, la moto nueva y si puedo conseguir algunos cambios dentro del equipo técnico seguramente podremos estar más competitivos que este año. Aparte tendré más experiencia. Seguramente estaremos a un buen nivel y podré estar delante en todas las carreras.

P.: ¿Dónde se ve en un futuro a medio plazo?

R.: Mi objetivo es intentar ganar el Mundial el año que viene pero sí de cara al futuro me gustaría poder volver al Mundial de MotoGP si puede ser en Moto3 porque los años que estuve ahí no tuve el material que necesitaba y no conseguí los resultados que creo que podría conseguir.

Me gustaría volver pero con un equipo competitivo y con una moto que me permita estar luchando con los puestos de cabeza porque creo que tengo el nivel para poder hacerlo y me gustaría demostrarlo.

P.: ¿Sueña con llegar a MotoGP?

R.: Mi principal sueño es ser campeona del mundo. Ahora mismo intentaré aprovechar la oportunidad e intentar conseguirlo pronto. Y de cara al futuro pues como todos los pilotos soñamos con llegar a MotoGP pero es muy complicado porque hay muy pocas motos en esa categoría pero hay que seguir trabajando con confianza. Todavía soy muy joven y quizás en cuatro o cinco años pueda estar ahí.