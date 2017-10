Consumo recomienda precaución ante productos maquillaje y lentillas Halloween

Lorca, 17 oct (EFE).- La concejalía de Consumo de Lorca ha recomendado precaución en la adquisición de productos de maquillaje y lentillas de colores ante la celebración de las fiestas de Halloween, especialmente en las que vayan a ser usadas por niños.

La titular del departamento, María del Carmen Ruiz, ha señalado que algunos de los productos de maquillaje contienen sustancias químicas que no son inocuas y que, en ocasiones, pueden provocar reacciones alérgicas o de sensibilidad, sobre todo en la piel de los niños.

Ruiz ha pedido a los padres no solo que vigilen la composición de esos productos, sino también que tengan en cuenta la cantidad de maquillaje que se aplica, que éste debe ser retirado por completo tras su uso y que debe ser eliminado rápidamente en caso de reacción alérgica.

Además, atendiendo a las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , la edil ha aconsejado que se evite el uso de espráis para teñir el pelo y señala que es mejor recurrir al uso de pelucas o gorros.

También advierte del "especial cuidado" que debe tener el consumidor en el caso de adquirir lentillas cosméticas y se ha referido a la necesidad de comprobar la composición de algunos disfraces, para asegurarse que estén elaborados con materiales no inflamables, o que no incluyan elementos pequeños si los van a usar niños de menos de tres años.

Recuerda que en el caso de los disfraces infantiles los accesorios deben ser de goma y no metálicos, que hay que asegurarse que las caretas o máscaras no limitan la visión de los menores y que si el disfraz es largo no debe superar los tobillos del niño para evitar caídas y accidentes.

La edil ha señalado que su departamento ha recibido un aviso en el servicio digital de alertas de consumo sobre una barba canosa usada como complemento de disfraces -marca Guirca, referencia 11511- que puede suponer un riesgo para la seguridad de los consumidores al ser altamente inflamable.

Ruiz ha dicho que en las pruebas realizadas para evaluar la seguridad del artículo se ha detectado que en dos segundos de exposición al fuego la superficie quemada es del 75 por ciento.