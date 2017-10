EAPN alerta trabajadores en riesgo exclusión que no son conscientes de ello

Murcia, 16 oct (EFE).- La Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) ha alertado hoy de las nuevas formas de pobreza que afectan a personas con trabajo pero cuyos salarios no les permiten afrontar sus gastos y viven en una situación de "riesgo de exclusión" de la que en muchos casos no son conscientes.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la red en la Región de Murcia, Diego Cruzado, que se ha reunido esta mañana con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y la consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, para analizar la aplicación del Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cruzado ha explicado que la EAPN está trabajando junto con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en la elaboración de un estudio sobre los datos reales de la pobreza en Murcia, ya que actualmente los datos son extrapolaciones de las estadísticas nacionales, pero no se corresponden con la situación real en la región.

Según esos datos disponibles, unos de cada cuatro murcianos se encuentra en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza, pero es necesario determinar si esas cifras son reales, así como sus causas y focos para poder actuar contra ellos, ha apuntado.

En cualquier caso, ha destacado que, tras la crisis económica, se han generado muchas situaciones de riesgo de exclusión que pasan desapercibidas para quienes las sufren, que no son conscientes del estado de riesgo en que se encuentran.

Se trata principalmente de personas que, tras la crisis, han encontrado un empleo, pero en condiciones precarias y con salarios que no permiten cubrir sus necesidades, por lo que si esa situación se alarga en el tiempo, desembocaría en la pobreza y exclusión.

Por ello, ha insistido en la necesidad de trabajar con la administración regional para "tener recursos suficientes" para sostener a esas personas mientras encuentran un "empleo digno".

En este sentido, ha reivindicado una ley de empresas de inserción que sirvan como primer paso a las personas en riesgo de exclusión para acceder a un trabajo con una "remuneración digna" y que sea la puerta de entrada a otros empleos en mejores condiciones.

Otras peticiones de la EAPN al presidente autonómico han sido la creación de una estrategia regional de lucha contra la pobreza con medidas a medio y largo plazo y planteamientos trasversales que afecten a todas las consejerías.

También han reivindicado que la próxima ley de derechos sociales recoja estos como "derechos subjetivos", y que esa categoría sea incluida también en el futuro estatuto de autonomía, que está pendiente de ser reformado.

Por otra parte, en la reunión se han analizado las medidas ya puestas en marcha en el marco del Pacto contra la Pobreza, que establecía que un 5 por ciento del presupuesto autonómico se destine a esa lucha.

Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha del reglamento que desarrolla la ley de Renta Básica, que tiene como principal consecuencia que la partida presupuestaria para ese fin no sea cerrada, sino que se pueda aumentar en función de las necesidades.

No obstante, Cruzado ha lamentado que no hay "datos objetivos" que demuestren si estas medidas están ayudando a disminuir las cifras de pobreza en la región, y han insistido en la importancia de la elaboración del estudio regional con datos reales al respecto y no los extrapolados que hay actualmente.

Por último, ha recordado que mañana se celebra el Día Mundial contra la Pobreza y miembros de las entidades que forman la EAPN se reunirán en la Asamblea Regional con los grupos parlamentarios para trasladarles sus inquietudes.

Más tarde, a las 12:00 horas se leerá un manifiesto a las puertas del Parlamento autonómico, y a las 18:30 se celebrará una concentración en la plaza de Santo Domingo de Murcia.

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina este año 40 millones de euros a políticas de lucha contra la pobreza y atención social gestionados a través de Ayuntamientos y ONG, que son capaces de multiplicar esos recursos gracias al trabajo de sus voluntarios.