Denuncian la inseguridad vial de Senda de Granada ante el Defensor del Pueblo

Murcia, 16 oct (EFE).- La Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste, en la pedanía murciana de Espinardo, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de la ciudad por la "inseguridad vial" que se produce en la zona al no haber aceras ni infraestructuras adecuadas para el tránsito de peatones.

La asociación de vecinos considera que la situación en el barrio "es ya insostenible" y ha lamentado que "el Ayuntamiento guarda en un cajón las decenas de escritos presentados advirtiendo de los peligros de la carretera, la inseguridad para los peatones y la falta de aceras".

La última de esas quejas formales, han recordado, la interpusieron los vecinos el pasado 31 de julio, para advertir de que la "situación vial que se vive desde hace años en el vecindario es ya límite e insostenible", pero no han recibido respuesta alguna.

Por eso, han elevado sus quejas al Defensor del Pueblo, que el pasado 25 de septiembre les notificó que ha requerido documentación al respecto al Consistorio sin obtener tampoco respuesta, por lo que ha hecho un segundo requerimiento "urgente" para recibir la información solicitada.

Según han recordado estos vecinos en un comunicado, actualmente la Senda de Granada es "un vial de huerta sin aceras", pero que en los últimos años ha venido soportando "un intenso tráfico" de las pedanías cercanas y de la urbanización Joven Futura.

El vecindario lleva solicitando al Ayuntamiento de Murcia desde hace años una acera para que los vecinos puedan caminar por la Senda de Granada "sin miedo a ser atropellados", así como que se establezca un sentido único de circulación para el tráfico rodado "para aliviar la carga de vehículos que soporta este camino de huerta".

Esas demandas vecinales han sido aprobadas por las juntas municipales de Espinardo y El Ranero, e incluso el pleno del Ayuntamiento mandó buscar una solución al problema en enero de 2015, pero "a día de hoy todas las soluciones siguen atascadas en algún cajón del Consistorio murciano", han lamentado.

Lo mismo ocurre con un proyecto tramitado por la Concejalía de Tráfico para implantar el sentido único de circulación pero que, sin embargo, no se ha puesto en marcha.

Por todo ello, el presidente de la asociación de vecinos, Ángel Tortosa, ha insistido en que los ciudadanos de la zona "no aguantan más esa situación de inseguridad" y ha advertido de que no descartan llegar a la vía judicial y convocar movilizaciones si no se resuelve el problema.

Asimismo, ha denunciado que la zona está "totalmente abandonada y sin servicios tan básicos como el autobús o contenedores de reciclaje suficientes para todos los vecinos".