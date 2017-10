Audiencia: desear la muerte a otro o decirle que será un infeliz no es delito

Murcia, 16 oct (EFE).- Desear la muerte a otra persona o decirle que va a ser un infeliz no constituye un delito de amenazas o coacciones, según se recoge en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia que confirma otro dictado por un Juzgado de Instrucción que acordó el archivo de la denuncia presentada por un hombre contra su pareja.

Afirma el tribunal de la Audiencia que el apelante expuso en su denuncia que la denunciada le insultó llamándole "hijo de perra", además de decirle que "no te mueres ya, que me quede viuda; te vas a ir a la puta calle, que es donde tienes que estar..."

El apelante apuntó también que el Juzgado había acordado el archivo de las actuaciones sin practicas las diligencias que eran precisas para comprobar la realidad de los hechos denunciados.

En el recurso, insistió en las fases que se consideraban amenazantes y que le habría vertido aquella, en las que también le dijo, presuntamente, que "te voy a hacer la vida imposible, vas a ser un infeliz".

"Esas expresiones -dice la Audiencia- son, ciertamente, insultantes y menospreciativas para el denunciante, pero el legislador, desde la entrada en vigor de la reforma de 2015 ha entendido que no constitutivas de ningún tipo delictivo, y así la entendió el Juzgado de Instrucción, por lo que no cabe iniciar un procedimiento penal respecto a hechos que carecen de perfil delictivo alguno".

"Por otra parte -añade-, tampoco tienen matiz coactivo o amenazador alguno, dado que expresar un deseo -por indigno o despreciable que pueda parecer a la persona que lo recibe- no transforma en delictivo algo como lo deseado por la persona denunciada, dado que de lo expuesto no se infiere ningún mal que constituya delito".

"Desear la muerte no es amenazar con matar; interesar que se vaya a la puta calle no depende de la denunciada; hacer la vida imposible es una expresión absolutamente inconcreta, y el deseo de querer que el denunciante sea un infeliz carece de perfil delictivo, ya que la felicidad no es un bien jurídico protegido, aunque resulta humanamente de los más deseables y preciados", concluye el auto.