PP critica el "lamentable" estado de los espacios públicos en La Aljorra

Cartagena, 13 oct (EFE).- El portavoz adjunto municipal del PP en Cartagena, Diego Ortega, ha criticado hoy el "lamentable" estado en el que se encuentran los jardines, plazas públicas y fuentes de La Aljorra, y ha denunciado que los vecinos se encuentran "desamparados" ante esta situación, que ha extrapolados a todos los barrios y diputaciones.

En un comunicado, Ortega ha lamentado que la falta de inversiones y de mantenimiento en las infraestructuras ha llevado a una situación "insostenible" en los barrios y diputaciones, lo que ha provocado las quejas vecinales por la falta de inversión y mantenimiento del actual Gobierno municipal.

Ortega ha lamentado que el Consistorio no aporte ninguna solución a los "problemas graves" que presenta La Aljorra, donde la "maleza campa a sus anchas" en unos jardines sin ningún tipo de cuidado o mantenimiento.

"Donde antes había césped ahora hay maleza y tierra, arquetas sin tapar, juegos infantiles sin mantenimiento alguno, sistemas de riego rotos que producen enormes charcos, y suciedad", ha apuntado el portavoz adjunto del PP.

El concejal popular ha exigido a PSOE y Movimiento Ciudadano que dejen a un lado sus "luchas continuas" y dediquen el tiempo a lo que "realmente es su obligación", mejorar la calidad de vida de los cartageneros y garantizar unos servicios y unas infraestructuras en buenas condiciones y que puedan ser disfrutadas.

Para Ortega, "la paralización del municipio no está justificada" porque anuncian superávit en las cuentas del ayuntamiento que no sirve si los cartageneros "no lo ven reflejado en mejoras para sus barrios y diputaciones".