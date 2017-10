El UCAM CB utilizará la Liga de Campeones "como estímulo para crecer"

Murcia, 10 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto utilizará la Liga de Campeones FIBA, en la que debutará mañana miércoles recibiendo al Hapoel Holon israelí, "como estímulo competitivo y para seguir creciendo" de cara a la Liga Endesa, según ha dicho hoy su entrenador, Ibon Navarro.

El técnico grana ha comparecido ante los medios de comunicación en un acto que además ha servido para firmar el acuerdo de patrocinio de la empresa Primafrío con el UCAM CB.

Navarro ha comenzado diciendo que encaran esta competición continental con la idea de "seguir construyendo porque las victorias tienen que ser la consecuencia del buen trabajo diario y en los partidos".

En ese sentido ha afirmado que utilizarán este torneo "como estímulo competitivo y para seguir creciendo" como bloque.

Del Hapoel Holon ha destacado que "es un conjunto que tiene jugadores talentosos y no cuenta con una referencia interior clara".

"Ellos juegan bien el uno contra uno y tiran bien. Es un equipo con un punto de anarquía organizada y contra el que tienes que estar muy concentrado en defensa y ordenado porque en el desorden sacan mucho provecho y juegan con mucho ritmo", ha añadido.

El vitoriano ha valorado que Brad Oleson y Vítor Benite, "aunque no estuvieron brillantes en la anotación en el último partido, sí hicieron cosas importantes para el equipo" y espera que ambos jugadores, llamados a ser dos de los principales estiletes ofensivos del UCAM CB, vayan "recuperando sensaciones".

En el choque ganado el domingo por 81-77 ante el MoraBanc Andorra sí destacaron jugadores como Marcos Delía, Sadiel Rojas, Álex Urtasun y Kevin Tumba, quienes no suelen ser tan protagonistas.

"El nuestro no es un equipo con grandes estrellas porque el presupuesto es el que es y no da para tener grandes estrellas, pero sí tenemos buenos jugadores y muchos. No podemos esperar que un jugador del UCAM CB anote 20 puntos en cada partido, pero nuestra fortaleza está en el equipo, con muchos efectivos que pueden aportar", ha comentado al respecto su entrenador.

Navarro seguirá sin contar con el pivot brasileño Vítor Faverani, quien continúa con el proceso de recuperación de la lesión que arrastra en la rodilla derecha.

"Con Vítor vamos sin prisa y cuando esté tiene que estar bien y hasta el final de temporada para demostrar el jugador que es, como lleva tiempo haciendo aquí", ha manifestado Navarro cuando se pensaba que el de Porto Alegre podría tener sus primeros minutos de la temporada después de no haber participado en ninguno de los tres encuentros del curso ni tampoco en ninguno de los nueve ensayos que tuvo el conjunto universitario en la pretemporada.