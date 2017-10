Ruzafa pide soluciones "duraderas rápidas" para salir del "estado crítico"

Cartagena, 10 oct (EFE).- El portavoz del Comité Asesor Científico sobre el Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, ha reclamado hoy "adoptar soluciones duraderas rápidamente", pues hasta ahora "se han tomado medidas provisionales", para sacar al mar Menor del "estado crítico" en el que se encuentra actualmente.

En un comunicado de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que ha acogido una jornada sobre la laguna, Pérez Ruzafa ha asegurado que se está a tiempo de revertir la situación. "No se nos ha roto del todo y no ha sobrepasado el punto de no retorno", ha apostillado.

En este sentido, el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia ha remarcado su optimismo debido a la "capacidad de adaptación de las lagunas costeras, que renuevan el 40 por ciento de sus especies cada año".

Pérez Ruzafa ha subrayado la importancia de la gestión de las aguas y su reutilización con infraestructuras de tratamiento y transporte para hacer compatibles los usos agrícolas y la sostenibilidad del Mar Menor.

La intervención del investigador se ha enmarcado en el debate organizado por la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT y las organizaciones agrarias sobre 'Factores influyentes en el estado del mar Menor y búsqueda de soluciones' entre científicos y agricultores.

Los investigadores de la Politécnica Javier Gilabert Cervera y Francisco López Castejón han participado en la jornada con una ponencia sobre la hidrodinámica de la laguna y su relación con el mar Mediterráneo.

Los trabajos de ambos, pioneros en el estudio de las corrientes en la laguna salada, ya revelaron que las condiciones meteorológicas del pasado invierno propiciaron la regeneración del agua este verano. Su tesis ahonda en la importancia de los canales que comunican ambos mares para el mantenimiento del ecosistema.

A la jornada ha asistido el director general de Agua de la Comunidad, Miguel Ángel del Amor, quien ha considerado "fundamental el diálogo entre todos los afectados para alcanzar soluciones".

Por su parte, el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, ha resaltado que la Cátedra les da un impulso "definitivo" para que las propuestas de los agricultores "sean tomadas en serio" y ha recordado que el sector está "molesto" por el trato recibido.

"Nosotros hemos hecho los deberes y damos la cara en la poca o mucha culpa que podamos tener", ha concluido en la inauguración del acto, que ha presidido la vicerrectora de Investigación de la UPCT, Beatriz Miguel.