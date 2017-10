Álex, con "sabor amargo", pese a ser primer goleador del Palacio de Cartagena

Murcia, 9 oct (EFE).- Álex Yepes, jugador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha asegurado que se marchó de Cartagena con "sabor amargo" por el empate ante el Plásticos Romero y a pesar de marcar dos goles en ese encuentro, el primero de ellos para estrenar el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria. "Prefiero ganar a marcar cualquier gol, sea para inaugurar el Palacio o en la final de la Copa de Europa", ha afirmado.

Álex ha hablado hoy en el inicio de una semana en la que el cuadro grana tiene partido de la Copa del Rey, el miércoles; y de la Liga de Primera División, el viernes.

Los murcianos, que vienen de empatar a tres en el duelo de rivalidad regional en un choque en el que iba ganando por 0-3, debe "cambiar" algunas cosas.

Así lo ha dicho Álex: "No podemos salir relajados tras el descanso como pasó en Cartagena. Debe haber intensidad, sobre todo, en esos minutos en los que el rival sale fuerte para intentar meter algún gol. Esto hay que cambiarlo, pues algo que nos ha pasado este año de forma inconsciente y también cuando vamos por delante en el marcador".

El 10 de ElPozo marcó el primer gol que se marcó en el nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena, estrenado el sábado, y se ha referido también a ese hecho.

"Estoy contento por marcar el primer gol en este pabellón, pero los que me conocen saben que prefiero ganar a marcar cualquier gol, sea para inaugurar el Palacio o en la final de la Copa de Europa. Lo que quiero es que el equipo gane y esta vez no pudo ser, por lo que se me quedó un sabor amargo", ha señalado.

Sin tiempo para lamentaciones ni para celebraciones, el conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" tiene ante sí nuevos compromisos, comenzando por el de pasado mañana en la pista del Itea Córdoba Futsal, al que visitará a las nueve de la noche en los dieciseisavos de final de la VIII Copa del Rey.

"El fútbol sala te da la ocasión de resarcirte cada pocos días. Viajaremos a Córdoba con el objetivo de ganar para seguir adelante en una competición en la que se pone en juego un título que nos gusta y es muy importante a nivel nacional para el club", ha manifestado el pívot ciezano.

"A partir del miércoles, una vez que acabe ese encuentro, pensaremos en la Liga porque los últimos resultados no han sido muy buenos. No obstante, esto acaba de empezar y nos centraremos primero en el partido ante el Jaén en el Palacio para luego visitar al Barça. Tenemos que pensar en ir partido a partido", ha declarado el jugador grana teniendo presente que el viernes, a las nueve y cuarto de la noche, visitará el Palacio de los Deportes el Jaén Paraíso Interior dentro de la quinta jornada de la Liga en la Primera División.

ElPozo, que es quinto en la tabla con siete puntos sumados, tendrá enfrente a un Jaén que "compite muy bien y tiene grandes jugadores", según Álex.

"Es un rival ante el que intentaremos hacer un partido, marcar goles y que la afición disfrute, como en el último que ganamos en casa por 8-1 frente al Ríos Renovables Zaragoza, pero somos conscientes que nunca salen los partidos iguales", ha indicado mirando de reojo a ese enfrentamiento ante un Jaén que es cuarto con ocho puntos y sigue invicto tras cuatro jornadas ligueras.