López Miras desvela que por el momento Brexit no afecta a la Región

Murcia, 6 oct (EFE).- El presidente de la Región, Fernando López Miras, ha desvelado hoy, durante la cuarta reunión de seguimiento del Plan Carm-Brexit, que el Brexit de momento no está afectando a las exportaciones murcianas y que de hecho en el primer semestre se contabilizaron 500 millones de euros vendidos a ese país.

"Si seguimos así llegaremos a los mil millones exportados a final de año, lo que supone el 9% de las exportaciones globales de la Región", comentó.

Además 466 empresas murcianas han situado sus productos en el Reino Unido en este primer semestre del año, y en los 8 primeros meses el 43% de los turistas que han visitado la Región han sido británicos, superando las cifras de 2016.

El Plan Carm-Brexit es pionero a nivel nacional y surgió nada mas conocerse el resultado del referendo británico con el objetivo único de minimizar los efectos de la hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Donde había incertidumbre vamos a generar confianza y lo que parecía una inquietud ante un escenario desconocido, lo vamos a reconvertir en oportunidades", explico.

"De momento no está afectando, lo que no quiere decir que no nos vaya a afectar" cuando se haga efectiva la salida, aclaró, por lo que hoy, entre otras cuestiones, se ha decidido "pasar a la acción con medidas activas".

Por su parte, el director de la interprofesional AILIMPO, José Antonio García, llamó la atención ante la caída del PIB británico cuando se haga efectiva la salida y el consiguiente aumento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del consumidor inglés, "y eso sí que podría repercutir en el mercado exportador".

Inicialmente la tasa de cambio entre la libra y el euro afectó gravemente a las exportaciones, y hubo convulsión por esa evolución negativa del tipo de cambio, pero se ha ido regularizando la situación en los últimos meses.

El sector privado y el público han trabajado conjuntamente en la Región, según García, "con eficacia" y se ha hecho un estudio de la valoración del posible impacto y se han identificado los puntos claves en los que hay que prestar atención en el proceso negociador de la UE con el Reino Unido.

Así Murcia puede trasladar al Comité Interministerial integrado por los ministerios de Agricultura, de Comercio y de Asuntos Exteriores, con la intención de que éste identifique las prioridades en la negociación española.

Se han identificado barreras arancelarios que el Reino Unido podría imponer cuando tenga lugar la salida efectiva de la UE, e incluso se ha descubierto que el sur de África podría ser el competidor de Murcia en el sector hortofrutícola.

"Hemos sabido transmitir los puntos negros en los que hay que prestar especial atención para que el proceso nos perjudique lo menos posible", remarcó.

El objetivo es mantener la presencia comercial y evitar que se establezcan barreras que impidan el comercio, especialmente técnicas y no sólo arancelarias.

Las empresas murcianas ponen sobre la mesa respecto a otras su calidad, prestigio, seguridad y logística en el sector de Frutas y Hortalizas, lo que será un elemento clave.

Por otro lado, las empresas murcianas están trabajando con el mercado canadiense para contrarrestar los perjuicios.