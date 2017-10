CB arranca con dos derrotas y "tiene que arreglar esto", según Navarro

Murcia, 5 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, que ayer perdió por 84-78 en la pista del Iberostar Tenerife, ha comenzado la Liga Endesa con dos derrotas en otras tantas jornadas y empieza a verse presionado en un inicio de temporada trepidante y que ya se esperaba complicado, con 10 partidos por disputar en un mes.

"Tenemos que arreglar esto", ha dicho su entrenador, Ibon Navarro.

El conjunto grana, que encajó su séptima derrota en otras tantas visitas al pabellón aurinegro como equipo de la máxima categoría, dejó escapar una renta de ocho puntos en el tramo final del encuentro y volvió a caer tras haberlo hecho en su estreno, por 64-74 ante el Unicaja de Málaga.

Así, con un bagaje de 0-2, llegará el UCAM CB a su siguiente partido, que será el domingo a las doce y media del mediodía ante el MoraBanc Andorra en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Los universitarios, que tuvieron en los escoltas Brad Oleson y Vítor Benite como máximos anotadores, ambos con 13 puntos, no han comenzado el curso de la mejor manera e Ibon Navarro ha ejercido la crítica antes de instar a la reacción.

"La mala gestión en el último tramo del segundo cuarto y sobre todo en los seis o siete minutos finales del partido marcan el resultado final. En esa última fase hemos cedido siete rebotes en nuestra zona, lo cual nos ha matado, y hemos tenido cuatro pérdidas de balón, tres de ellas no forzadas, y eso es regalar demasiado ante un rival como el Iberostar Tenerife que está jugando en casa y empuja mucho. Sabíamos que si no aguantábamos la presión podía pasar lo que ha pasado", ha comentado el técnico grana.

"Me voy fastidiado por la derrota tras haber hecho el equipo un buen trabajo y haber mejorado mucho con respecto al partido del domingo, pero el rebote defensivo no es una cosa de hoy y tenemos que mejorar. Somos un equipo físicamente lo suficientemente bueno como para no sufrir en el rebote y tenemos que arreglar esto", ha añadido el vitoriano.