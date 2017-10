Ribereños ven "ilegal e increíble" ceder agua con los embalses casi vacíos

Guadalajara, 2 oct (EFE).- El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Francisco Pérez Torrecilla, ha mostrado hoy su sorpresa por el "trasvase encubierto" y tachan de ilegal la cesión de derechos de Estremera a Levante, que se hizo el sábado antes del fin del año hidrológico.

"Es increíble. El sábado por la mañana nos enterábamos perplejos de que el caudal del trasvase llevaba 10 metros cúbicos por segundo y todos nos preguntábamos quién se había vuelto loco", ha señalado hoy a Efe el máximo responsable de los ribereños, quien ha afirmado que sabían de la posibilidad de ejercer dicha cesión pero creían que "a estas alturas y con los embalses al nivel que están no lo iban a ejercer".

"Consideramos que es ilegal porque si no hay agua suficiente para trasvases tampoco para ejercer sus derechos sobre cesión del agua. Si antes no los utilizó, ahora que no hay agua no pueden utilizarlos", ha aseverado Pérez Torrecilla, quien ha lamentado que su capacidad de sorpresa no tiene límites en una situación que, en su opinión, "va a peor".

"Si no llueve, que es lo previsible, en diciembre los embalses estarán vacíos", ha alertado, al tiempo que ha señalado que los municipios ribereños como Córcoles, hasta hace 15 días seguían necesitando cisternas para el abastecimiento.

Pérez Torrecilla vincula directamente este hecho con el cese del ya ex presidente de la CHT, Miguel Antolín, quien -según Pérez Torrecilla- estaba en contra de dichas cesiones ante una situación de sequía como la actual y "sólo quitándole podían permitir una cosa así".

En cuanto al Pacto del Agua y las últimas reuniones, Pérez Torrecilla se ha mostrado pesimista, ya que ha considerado que no están proponiendo una alternativa en la gestión del agua "que es lo que hace falta, que se gestione bien el agua y no continuar con lo mismo y reunir a las diferentes regiones para que se callen".