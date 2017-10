El PSOE apuesta por concesiones de ITV y Podemos por que sean públicas

Murcia, 2 oct (EFE).- El PSOE ha apostado hoy por que el Gobierno de Murcia regule el mercado de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) por concesión a gestores privados si el sistema público no sea posible y Podemos, por este modelo de directa del Ejecutivo, como ocurre en la de Alcantarilla.

En un comunicado, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha señalado tras reunirse con los líderes sindicales de CCOO y UGT el mismo día en el que ha comenzado una huelga de 10 días convocada por los trabajadores de las estaciones de ITV, que los informes jurídicos avalan que el sistema concesional es posible.

La responsabilidad de regular el sector es del Gobierno regional, por lo que el dirigente socialista lo ha instado a garantizar la calidad de las ITV y los puestos de trabajo, así como a extender el servicio en régimen de concesión a más municipios "porque la liberalización y la autorización está fracasando donde se impone"

Según González Tovar, el Gobierno de Murcia ahora se está amparando "en no sé qué orden de hace no sé cuánto tiempo" del de España que no es de aplicación y está manejando informes jurídicos contradictorios.

"Lo que no vale es que el Gobierno regional se deje marcar un gol por Ciudadanos en la liberalización del sistema y que ahora nos diga que es irreversible: no lo toleramos", ha dicho.

Por su parte, el diputado regional de Podemos Andrés Pedreño ha respaldado la huelga de las plantillas de las ITV y abogado por evitar cualquier tipo de privatización de la red de estaciones.

Para Pedreño, el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, ha creado una situación de "vacío jurídico" con respecto a la regulación de las ITV, que se hace de forma intencionada porque "se ha revelado como un depredador de lo público".

"Hay que ser claro. La liberalización total de este servicio supondrá acabar con las ITV como servicio público y con las implicaciones que tiene su privatización, como el coste más elevado por inspección y la más que probable precarización de los profesionales que la realizan", ha apostillado.