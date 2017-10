Premian un estudio de la Princeton codirigido por un profesor de la UPCT

Cartagena, 2 oct (EFE).- El trabajo de un estudiante de Doctorado de la Universidad estadounidense de Princeton sobre estructuras laminares ante cargas sísmicas codirigido por Juan José Jorquera, un profesor de la Escuela de Caminos y Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) recibido el premio Hangai.

Fuentes de la UPCT indicaron que este prestigioso galardón lo concede la Asociación Internacional de Láminas y Estructuras Espaciales (IASS por sus siglas en inglés) y reconoce la labor de investigadores menores de 30 años.

El trabajo ganador, realizado por Tim Michiels y titulado 'Parametric study of masonry shells form found for seismic loading' estudia cómo obtener las formas de estructuras laminares de materiales no reforzados con acero, como hormigón en masa, sillería o incluso adobe, para resistir adecuadamente las acciones debidas al sismo, fundamentalmente horizontales.

Las estructuras conseguidas de esta forma resultan más eficaces, económicas y medioambientalmente sostenibles.

Como coautores del estudio figuran sus directores, la profesora Sigrid Adriaenssens, directora del Form Finding Lab de la universidad de Princeton y el profesor Juan José Jorquera Lucerga, del departamento de Ingeniería Civil y director del grupo de investigación New Structural Typologies (NEST) de la UPCT.

El galardonado recogió su premio en el simposio de la IASS celebrado la semana pasada en Hamburgo (Alemania).