Conesa: "Si Pedro Sánchez no hubiese ganado, yo no me habría presentado"

Murcia, 2 oct (EFE).- El recién elegido secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha afirmado hoy que si Pedro Sánchez no hubiese ganado las primarias de su partido él no se habría presentado al proceso regional, ya que "no habría percibido esa necesidad de cambio en la comunidad".

Conesa, que ganó el pasado sábado la segunda vuelta de las Primarias de su partido frente a María González Veracruz con el 51'89 por ciento de los votos emitidos, ha manifestado su cercanía al secretario general de su partido, y ha apuntado que: "siempre he estado en mi sitio, no he dado bandazos"

El secretario general electo del PSRM, quien inició su andadura política en las elecciones autonómicas de 2011 como candidato en el ayuntamiento de Alhama de Murcia, del que ahora es alcalde, ha señalado que los resultados de las Primarias de su partido en la Región han estado "muy ajustados" y eso refleja la necesidad de unidad que ahora debe tener el partido.

"Hay que apostar por la unidad y por ello mañana me reuniré con María González Veracruz y con Francisco Lucas (quien quedó fuera del proceso de Primarias en la primera vuelta) para ver dónde se encuentran más cómodos al objeto de iniciar un proyecto común de partido", ha dicho Conesa, quien ha defendido que el PSRM "no puede estar pendiente de problemas internos, sino que debe de prestar servicio a la sociedad".

A su juicio, María González, como diputada nacional, tiene una gran experiencia política que "seguro pondrá a disposición del partido", mientras que Francisco Lucas, alcalde pedáneo de El Raal, "tiene grandes activos para impulsar la política municipalista, una visión fresca e ilusión por el cambio".

Con respecto a la que será la nueva Ejecutiva del PSRM solo ha dicho que "seguro que habrá muchas caras nuevas y una amplía representación territorial que le dará un claro componente municipalista", aunque no ha querido dar más datos al respecto.

Según ha comentado, la nueva dirección del PSOE regional se dará a conocer en El XV Congreso Regional Ordinario del PSOE, previsto para este fin de semana, pero que hoy Conesa ha pedido que se aplace para poder reunirse antes con los responsables locales y autonómicos de su partido.

"Mi prioridad ahora será recuperar la ilusión y la confianza de toda la militancia, escuchándola y poniéndome a su lado", ha asegurado el nuevo secretario regional de los socialistas, quien ha agregado que tras el congreso se celebrarán "cinco grandes conferencias sectoriales" en materia de agua, educación pública, infraestructuras, sanidad y dependencia, y juventud para fijar las pautas del PSOE en esta materia.