Urtasun ve en el UCAM CB "una plantilla muy compensada y muy bien hecha"

Murcia, 27 sep (EFE).- Álex Urtasun ha asegurado hoy en su presentación como jugador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto que se ha encontrado "una plantilla muy compensada y muy bien hecha" y en la que "no hay jugadores que destaquen por encima del resto".

El veterano escolta navarro de 33 años, fichado tras la lesión de José Ángel Antelo, ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de los Deportes y lo ha hecho acompañado por el vicepresidente institucional del UCAM CB, Ramón Megías; y por el director general, Alejandro Gómez.

El acto que ha sido aprovechado, además, para anunciar a la empresa Manuel López Fernández Envases Metálicos SL como nueva firma patrocinadora del club y para comunicar que durante el partido del domingo ante el Unicaja de Málaga se rendirá un homenaje al Cuerpo Nacional de Policía con motivo de la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios.

El director general del club, Alejandro Gómez, ha sido el encargado de presentar a Urtasun, del que ha dicho que es "un jugador de sobra conocido, una amenaza exterior para los rivales y alguien que puede darle pausa al equipo en los partidos".

"Su fichaje es un grandísimo acierto y ha encajado muy bien en el grupo", ha apostillado.

El protagonista, quien llega a Murcia tras una experiencia "positiva" en el SLUC Nancy, de la Primera División de Francia, ha contado cómo se gestó su contratación.

"Fue un verano raro porque tuve opciones de ir a varios equipos, pero estaba sujeto al derecho de tanteo por parte del Fuenlabrada y eso hizo que no llegaran a buen puerto muchas de las negociaciones. Al final sí fructificó la del UCAM CB, que ya se interesó por mí años atrás, y éste es un sitio ideal en lo deportivo para continuar mi carrera y una opción perfecta en todos los sentidos", ha indicado.

"La experiencia en Francia fue positiva, pero echas de menos la Liga Endesa, que es una competición a la que estoy habituado", ha añadido y también ha declarado que "ojalá pueda echar raíces en Murcia" tras toda una trayectoria cambiando de destino.

Sobre la plantilla que se ha encontrado ha destacado que "está muy compensada y muy bien hecha, pues es amplia, algo necesario para afrontar dos competiciones -la Liga Endesa y la Liga de Campeones europea-" y ha seguido diciendo que ve un enfoque colectivo en la filosofía del club: "Todos aportaremos nuestra granito de arena en un equipo en el que no hay jugadores que destaquen demasiado por encima del resto".

El UCAM CB cuenta con tres escoltas -Vítor Benite, Brad Oleson y el propio Urtasun- y con dos aleros -Sadiel Rojas y Ovie Soko-, pero Ibon Navarro, su entrenador, dispone de muchas variables para esos dos puestos, como ha señalado Urtasun.

"Los cinco alas de la plantilla compartiremos pista juntos y jugaremos a la vez como escoltas y como aleros", ha comentado este jugador de 1,93 metros de estatura que se ve capacitado para jugar al poste. "Dependiendo del alero que tengas enfrente la estatura puede ser un inconveniente para mí, pero es algo que se puede suplir con fuerza, inteligencia y otras armas porque no tengo tanta altura", ha apuntado sobre ese particular.

Pensando en el estreno, que será el domingo a las doce y media en el Palacio frente al Unicaja de Málaga, ha dejado claro la importancia de ganar en casa.

"Si queremos tener una buena temporada es importante ganar en casa venga quien venga. Debemos hacernos fuertes en el Palacio y eso se hace defendiendo y tratando de sacar al rival de la pista. Es una cancha en la que, como he visto cuando he venido como visitante, la afición mete mucha presión y los jugadores se sienten cómodos y dan un plus de intensidad", ha reconocido.

En el Unicaja destaca el serbio Nemanja Nedovic, a quien Urtasun ha elogiado: "Es de los mejores exteriores de Europa y el día que está enchufado es muy difícil de parar, pues es capaz de anotar desde nueve metros y también de machacar. Intentaremos que esté lo más incómodo posible, pero si mete 30 puntos y nosotros ganamos no pasa nada".

Además, ha hecho alusión al comienzo de temporada, con bastante partidos ligueros y europeos sin descanso para el cuadro universitario. "Es importante empezar con buenas sensaciones y dinámica positiva, pues el comienzo, con muchos partidos seguidos, puede marcar positiva o negativamente la temporada", ha declarado.