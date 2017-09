Tovar cree que la dimisión de Sánchez llega "tarde" y de forma "obligada"

Murcia, 27 sep (EFE).- El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, ha considerado hoy que la dimisión de Pedro Antonio Sánchez era "esperada" y llega "tarde, mal y obligado", y ha lamentado que, si intentaron sobornarlo como él mismo ha declarado, no lo denunciara ante la justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el acto oficial del apertura del curso universitario en Murcia, Tovar ha insistido en que la dimisión de Sánchez como diputado y presidente del PP regional se ha materializado "obligado por las circunstancias" y cuando "el PP se ha dado cuenta de su declive".

No obstante, el PSOE venía pidiendo esa dimisión desde hace más de dos años "por ley, por coherencia y por palabra dada".

Para Tovar, Sánchez "ha jugado sucio con la Región de Murcia" a la que ha hecho un "daño increíble" al permitir que esta tuviera un diputado y presidente del PP imputado y "al borde del banquillo".

Tovar ha recordado que fue el PSOE el que denunció el caso Auditorio, si bien han sido "jueces y fiscales los que han ehcho su trabajo" sin otro interés que el de "no ocultar la realidad".

Por eso, ha esperado que el PP demuestre ahora que "tiene más voluntad de regeneración que solo apartar a Sánchez, que era algo obligado por ley.

Además, se ha referido a las declaraciones del ex presidente regional en una entrevista con un medio regional en la que aseguró que podría haber recibido comisiones y no lo hizo, Tovar ha criticado que Sánchez no denunciara es intento de soborno, ya que es "un delito grave".

"Si hubiera estado limpio, tenía que haber hecho la denuncia y haber leído esos hechos con la gravedad que tienen, para dejar que jueces y fiscales tomaran un decisión sobre si eso estaba o no fuera de la ley", ha concluido.