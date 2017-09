Testan que carnívoros no comen carroña de la misma especie para no enfermar

Granada, 27 sep (EFE).- Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Granada, en el que participa la Miguel Hernández de Elche (UMH), ha demostrado que los carnívoros no comen carroña de otros animales, especialmente si son de la misma especie, porque incrementa la probabilidad de contraer patógenos que pongan en riesgo sus vidas.

El trabajo, en el que también han participado las universidades de Berkeley (Estados Unidos), Murcia y la UMH, ha sido publicado en la revista Journal of Animal Ecology y aporta nuevos datos sobre el refrán que se remonta a la antigua Roma y que dice que "perro no come perro".

El autor principal e investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Granada, Marcos Moleón, ha explicado que el refrán responde a observaciones empíricas sobre la aversión de los animales carnívoros a comer cadáveres de otros carnívoros.

La investigación partió para conocer si un animal carroñero, paradigma del oportunismo, sería selectivo a la hora de decidir qué tipo de carroña comer.

Los investigadores han comprobado que este comportamiento aversivo responde a que para un animal carnívoro, como un zorro o una garduña, comer carroña de otro carnívoro, especialmente si es de su misma especie, incrementa la probabilidad de contraer patógenos que podrían hacer peligrar su vida.

Para este proyecto internacional, los investigadores monitorizaron y estudiaron durante los meses de invierno de varios años entre 2005 y 2016 un total de 89 cadáveres de animales carnívoros y herbívoros de dos regiones distintas del sureste de España, en las sierras de Espuña y Cazorla.

Vigilaron con cámaras automáticas que se disparan al detectar movimiento qué animales se acercaban a estos cadáveres.

También se realizó un experimento de campo en el que trozos de carne de carnívoro y herbívoro, aparentemente idénticos, se dispusieron en distintos sectores de la sierra de Espuña para comprobar si los animales carnívoros pueden "oler el riesgo".

Esta información fue complementada mediante modelos matemáticos que simulan cómo evoluciona el comportamiento alimenticio cuando a hipotéticos animales carnívoros se les ofrece carroña de ambos tipos.

A lo largo de la evolución, los carnívoros han "aprendido" a discriminar, probablemente por el olor, la carroña segura de la de riesgo.

"Esta relación coevolutiva entre los carnívoros y sus parásitos no había sido descrita hasta el momento, e indica que los cadáveres de carnívoros juegan un papel muy diferente al de otros animales en los ecosistemas", ha señalado el investigador de la Universidad de Granada.