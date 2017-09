La OCU pide a las autoridades que se aclare el fraude del atún adulterado

Madrid, 27 sep (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera "imprescindible" que las autoridades aclaren el fraude del atún adulterado que ha provocado un centenar de intoxicaciones en España y otros países, y que tomen las medidas necesarias para que este tipo de prácticas no se repitan.

La OCU se suma así a la petición de la Comisión Europea (CE), quien ha hoy instado a las autoridades españolas a "aclarar con urgencia" las medidas tomadas en el ámbito nacional para hacer frente y detener el fraude del pescado adulterado.

Bruselas ha subrayado que el atún afectado iba destinado a la industria conservera y recibió un tratamiento que modificó su color para darle un aspecto más fresco -lo que puede llevar a casos serios de intoxicación alimentaria- y venderlo a un precio más elevado.

Según informó la Guardia Civil la semana pasada, las intoxicaciones han afectado a Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, pero también a Alemania, Francia, Italia y Portugal.

En un comunicado, la OCU ha solicitado que cualquier fraude alimentario se castigue con sanciones y que se publique el nombre de los elaboradores, importadores y establecimientos implicados en él.

La organización de consumidores ha recordado que las intoxicaciones por atún fresco se originan por su falta de frescura o porque no se ha conservado a la temperatura adecuada.

En este caso, se ha recurrido de forma fraudulenta al empleo de sustancias vegetales que colorean de rojo el producto para que parezca más fresco, lo que provoca una presencia de histamina en cantidades elevadas.

La histamina, ha continuado la OCU, es una sustancia que se produce en el pescado debido al crecimiento de bacterias y que puede producir una intoxicación.

Al no oler esta sustancia y al no presentar el atún un color amarillento debido a la coloración artificial, el usuario no puede detectar que se encuentra en mal estado.

La histamina no desaparece con la cocción, por lo que el producto sigue produciendo intoxicación, ha afirma la organización.