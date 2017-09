El concejal no adscrito Luis Bermejo deja el Ayuntamiento de Murcia

Murcia, 27 sep (EFE).- El concejal del Ayuntamiento de Murcia Luis Bermejo, que el pasado marzo abandonó el grupo Ahora, afín a Podemos, para mantenerse en el consistorio como concejal no adscrito, ha presentado hoy su dimisión por motivos "personales y laborales".

El edil ha remitido un escrito al alcalde, José Ballesta, y al secretario del pleno comunicándoles su renuncia al acta porque, según ha explicado a Efe, le es imposible compaginar su empleo con la labor de oposición en el ayuntamiento, donde siempre ha mantenido un "trabajo muy activo", ha dicho.

"Es un ritmo que no puedo mantener, ya que al ser un concejal no adscrito no tengo medios materiales ni apoyos y creo que lo más justo es dejar que esa labor la haga otra persona", ha señalado.

Bermejo abandonó Ahora después de ser acusado por sus entonces compañeras de partido Alicia Morales y Ángeles Moreno de pertenecer a dos empresas en las que había también personas investigadas por causas de corrupción, además de uno de los consejeros de la parte privada de la Empresa Municipal de Aguas, de cuyo consejo de administración formaba también parte él mismo.

Según ambas concejalas, Bermejo no había comunicado esas circunstancias al partido, lo que él desmintió en todo momento acusándolas de orquestar una campaña de desprestigio contra su persona.

Con la salida de Bermejo, la corporación municipal se queda con 28 ediles, y Ahora deberá incorporar a su grupo a un nuevo concejal.

La aparejadora Laura Mora es la siguiente candidata en la lista electoral que el partido presentó en las municipales de 2015.