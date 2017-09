PSOE critica la falta de agentes de Policía Local especialmente en pedanías

Murcia, 26 sep (EFE).- El PSOE ha reiterado hoy sus denuncias por la falta de efectivos de la Policía Local en Murcia, lo que genera, según el partido, importantes problemas de seguridad, especialmente en las pedanías, por la falta de vigilancia y labores preventivas.

La portavoz municipal del partido Susana Hernández, ha ofrecido hoy una rueda de prensa acompañada de una docena de alcaldes pedáneos para denunciar esa situación y ha lamentado que no se convocan nuevas plazas para agentes desde 2015 y ni siquiera se han repuesto las jubilaciones.

En 2009, ha recordado, el entonces alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, consideró que se necesitaban 1.000 agentes para cubrir las necesidades del municipio, sin embargo, la plantilla tras la última oposición de 2015 contaba con 584 agentes, una cifra que ha disminuido hasta hoy, como consecuencia de la no reposición de las jubilaciones.

Entre 2008 y 2017, ha apuntado Hernández, la plantilla se ha reducido en unos 150 agentes, a pesar del crecimiento del municipio y su población.

Por ese motivo, la portavoz socialista remitió hace un mes un escrito al alcalde, José Ballesta, solicitando una reunión conjunta con todos los alcaldes pedáneos interesados y con los jefes de la Policía Local para abordar esa situación de inseguridad.

Hernández ha lamentado también que se intente transmitir la idea de que abriendo cuarteles en las pedanías mejora la seguridad en las mismas ya que, a su juicio, no es así, puesto que esos cuarteles no se dotan de nueva plantilla y los equipos que se trasladan allí son grupos especiales, por ejemplo, de atención a las familias, o de atestados, que no atienden a la pedanía sino al conjunto del municipio.

Asimismo, ha puesto algunos ejemplos de carencias, como el cuartel de La Raya, con solo siete agentes asignados para atender a 10 pedanías, o el de Espinardo, con una sola patrulla para dar atención a seis poblaciones.

Tampoco hay agentes suficientes, ha dicho, para cubrir las vacaciones, por lo que los efectivos han visto aumentada su jornada laboral en unas 150 horas anuales, de las que unas 80 han tenido que trabajarlas en los meses de verano para cubrir vacaciones de los compañeros.

Por su parte, el pedáneo de Espinardo, Andrés Guerrero, ha subrayado el papel fundamental de la Policía Local para prevenir delitos como robos o agresiones y ha lamentado que muchas juntas municipales están teniendo que hacer inversiones incluso para garantizar la seguridad en centros escolares y públicos.

Por todo ello, la portavoz socialista ha insistido en la necesidad de que pedáneos y jefes de la Policía se reúnan para abordar este tema.

Por último, ha lamentado que la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, haya respondido a estas denuncias en ocasiones anteriores argumentando que la Policía Local no tiene competencias de seguridad cuando esa palabra va incluso incluida en el nombre de su departamento e incluso su página web indica las funciones de "prevención y represión del delito" de los agentes.