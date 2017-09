Eugenio : El trabajo está bien hecho y hace falta más eficacia arriba

Lorca, 26 sep (EFE).- Eugeni Valderrama, jugador del Lorca, ha incidido hoy en el principal problema del conjunto murciano, debutante en la Liga 1/2/3 de fútbol y en puesto de descenso a Segunda B, al señalar que "el trabajo está bien hecho, pero hace falta más eficacia arriba", "no un líder en el equipo".

El centrocampista tarraconense ha dicho en rueda de prensa que "los ánimos están bien" a pesar de que el conjunto blanquiazul ha encadenado seis partidos sin ganar, cinco en la competición liguera y uno más en la Copa del Rey.

Eugeni, joven de 23 años que llegó cedido por el Valencia tras haber estado en su filial, maravilló en el primer partido, ganado por 2-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, pero desde entonces se ha ido diluyendo, como el equipo en general, y hoy ha ejercido la autocrítica.

"Me falta ser más constante durante todos los minutos del mismo partido y soy consciente de ello. Debo mejorar y tirar más a puerta, pues la gente me lo dice mucho", ha apuntado el talentoso mediocampista, quien además posee un gran chute que no está mostrando en exceso.

"Me siento cómodo en todo el centro del campo, aunque sí es verdad que me está faltando tener más llegada y debo marcar más goles, algo que trataré de solucionar", ha apostillado.

Ha dejado claro que deben ser "más contundentes" y afinar el punto de mira: "En Gijón hicimos un gran trabajo y dominamos gran parte del encuentro en El Molinón, pero faltó puntería. No obstante, si seguimos trabajando así los resultados llegarán", ha afirmado aludiendo a la derrota por 1-0 encajada ante el Sporting.

Ya toca centrarse en el siguiente compromiso, de la séptima jornada del campeonato, este sábado a las ocho de la tarde frente al Cádiz en el estadio Francisco Artés Carrasco: "Será importante no encajar gol. No debemos facilitar su juego, que es muy rápido por las bandas".

El Lorca ha caído a puestos de descenso al ser decimonoveno con cinco puntos, cuando arrancó la Liga 1/2/3 como líder.

En cualquier caso, Eugeni llama a la tranquilidad: "Tenemos muchas posibilidades de seguir en la categoría, pues tan solo llevamos seis jornadas y las cosas no están yendo como esperábamos, pero esto es muy largo y el equipo demuestra que tiene ganas de ganar y ahora debe aprender y mejorar los detalles".

Además, ha descartado que haya un vacío de liderazgo en el grupo: "No falta un líder, pues el equipo está jugando bien, pero lo que pasa es que nos penaliza el hecho de no meter goles".