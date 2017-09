ElPozo recibe mañana al Osasuna sin Fabio ni Fernan

Murcia, 22 sep (EFE).- ElPozo Murcia recibe mañana al Osasuna Magna en la segunda jornada del campeonato y lo hará con las bajas por lesión del portero Fabio Alvira y el ala Antonio Fernando Aguilera "Fernan", y con la consigna de "saber sufrir porque el equipo no que no sabe hacerlo no está preparado para competir", según ha dicho su entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda".

El encuentro, que comenzará a las cinco y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia, le llega al cuadro grana después de haberse estrenado en el campeonato ganando por 4-6 en la pista del O Parullo Ferrol.

Por su parte, el Osasuna ganó por 8-5 al Santiago Futsal y acudirá a Murcia con la moral reforzada por ese resultado para acometer un duelo clásico en el fútbol sala nacional.

Este enfrentamiento se ha dado en 51 ocasiones en la Liga, 26 de ellas en Murcia con un balance de 21 triunfos granas, dos empates y tres victorias pamplonicas.

Para esta nueva cita Duda podrá contar con los alas Miguel Sayago "Miguelín" y los alas Andrés Alcántara "Andresito", ambos recuperados de sus lesiones, y ha convocado a los jugadores del filial Darío Gil, Alberto García, Álex García y el portero José Miguel Oliver "Chemi".

El choque, que será emitido en directo para el país por Teledeporte, supondrá la reedición de la final de la VII Copa del Rey, en la que ElPozo se impuso por 3-2 el 6 de mayo en Guadalajara y antes de su inicio se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de México.

Duda se ha referido hoy al partido de mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio y ha comenzado diciendo que "hay que pensar en los que están" y que son "suficientes".

Los chicos de la cantera volverán a tener una oportunidad y su entrenador ha tenido palabras para ellos: "Les viene bien tener minutos para su formación y a nosotros como club. Lo importante es competir y sacar los tres puntos siendo y seguiremos contando con ellos porque aportan cosas al primer equipo".

Al analizar al rival ha apuntado lo siguiente: "Nos hemos enfrentado muchas veces en partidos importantes y ellos mantienen el bloque y forman un equipo muy completo en todas las facetas, por lo que habrá que hacer las cosas bien para ganar".

En ese sentido ha incidido en que "hay que sufrir porque el equipo no que no sabe hacerlo no está preparado para competir".