La voz femenina y Chick Corea protagonizan el 37 Festival de Jazz Cartagena

Cartagena, 21 sep (EFE).- Las voces de Luisa Sobral, Dee Dee Bridgewater, Maria Arnal i Marcel Bagés, Eliane Elias, Cyrille Aimée o Concha Buika protagonizarán, junto a Chick Corea o Michael Nyman, el 37 Festival de Jazz de Cartagena, que tendrá lugar entre el 3 y el 25 de noviembre.

La programación completa ha sido presentada hoy por el concejal de Cultura de Cartagena, David Martínez; el director del festival, Francisco Martín, y la directora general del Instituto de las Industrias Culturales de la Región, Marta López Briones.

El festival comenzará el 3 de noviembre con Luisa Sobral, que regresa a Cartagena seis años después de su presentación para presentar su cuarto disco a la sombra de su hermano Salvador, vencedor del Festival de Eurovisión de 2017, y Dee Dee Bridgewater, una de las vocalistas más enérgicas y relevantes del jazz, reina del mestizaje y de la improvisación.

Siete días más tardes, el día 10, subirán al escenario del Batel Además, subirán el viernes 10 de noviembre juntos al escenario del Batel el histórico pianista Chick Corea y el gran batería Steve Gadd, que repasarán su repertorio conjunto acompañados por Lionel Loueke a la guitarra, Steven Wilson en saxo y flautas, Carlitos Del Puerto en bajo y Luisito Quintero en percusión.

Al día siguiente llegará el turno para el cantante sueco Jay Jay Johanson y José James, que presenta su último disco, Looking Glass II, y que precederá a José James, uno de los cantantes mimados del festival, y que en esta ocasión traerá a Cartagena su reciente trabajo, Love in a Time of Madness.

Por otro lado, los considerados como la revelación musical más importante de este 2017 en España, Maria Arnal y Marcel Bagès, estarán en Cartagena el 17 de noviembre con su ecléctica propuesta, que dará paso a la pianista, compositora y vocalista brasileña, Eliane Elias, quien en marzo de este año sacó su nuevo disco Dance of Time.

Un día después subirán al escenario del Nuevo Teatro Circo la francesa Cyrille Aimée y su jazz fresco y natural, y Concha Buika, que vuelve a la ciudad portuaria con Para mí, su último disco.

El festival tendrá un broche de oro los días 24, con Michael Nyman celebrando sus 40 años en la música, el día 25 con el universo sonoro latino de Zenet y el pianista cubano Roberto Fonseca, que viene a presentar Abuc.

Las entradas para los conciertos están a la venta a partir de hoy en las taquillas del Auditorio El Batel y el Nuevo Teatro Circo, así como en la página web www.jazzcartagena.es. Además también se han puesto a la venta 200 abonos para todo el festival a un precio de 55 euros, que se pueden adquirir de forma presencial en las taquillas de ambas sedes.

El festival se complementa con los programas de Jazz callejero y Off Jazz, fruto de la apuesta de la Concejalía de Cultura desde hace dos años de sacar la música a las calles y llevarla a pequeñas salas de la ciudad.

Así, todos los sábados, a las 12.30 horas, se podrá disfrutar de conciertos gratuitos en la plaza del Ícue, mientras que los jueves, viernes y sábados por la noche en Mr. Witt, Sala Tántalo, El Cuervo, El Soldadito de Plomo, y el hall del Auditorio el Batel, con artistas como 'Funkystep & The Sey Sister', Antonio Arias y Dr. Montañés, Santiago Campillo Trio, Carte Noir, Maxi Caballero Trio, Sara Zamora y Fabio Miano.