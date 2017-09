CTSSP denuncia discriminación del Consistorio al equipo femenino de fútbol

Cartagena, 21 sep (EFE).- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Cartagena discrimina económicamente al Club Deportiva Minerva, que ha recibido unos 4.200 euros de ayuda municipal mientras que el Cartagenas Féminas recibió hace dos años 20.000 euros cuando militó en la misma categoría.

En un comunicado, la concejal de CTSSP Teresa Sánchez ha detallado que el CD Minerva Cartagena ascendió a segunda la pasada campaña y van a recibir del Ayuntamiento 4.166 euros, una cantidad inferior a los 20.000 euros que se otorgó al Cartagena Féminas cuando hace dos temporadas subió a la misma categoría,

Asimismo, Sánchez ha recordado que el FC Cartagena de fútbol y el Plásticos Romero de fútbol sala, tienen la concesión directa por parte del Consistorio.

Sánchez ha señalado que el Ayuntamiento de Cartagena "vuelve a liarla" y "no se aclaran" con subvenciones, ayudas y concesiones directas, puesto que "no hay razón alguna" por la que dos clubes de Cartagena estén en la misma situación y uno obtenga ayudas por 20.000 euros y otro 4.000 euros. "Aunque no esperaran el ascenso del Minerva, la concejalía de Deportes tiene que solucionar esta injusta situación", ha apostillado la edil de la formación morada antes de reclamar la potenciación de los clubes femeninos al tener "mucha menos visibilidad".

Por todo ello, CTSSP preguntará al concejal de Deportes, Ricardo Segado, en el próximo pleno municipal por las razones de este "trato discriminatorio".