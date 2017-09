Ayto. asegura que Unipost cumple requisitos legales para notificaciones

Murcia, 21 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que la empresa Unipost, que realiza las notificaciones para el cobro de tributos municipales, cumple con los requisitos legales para desarrollar ese servicio y ha negado que la subcontratación de esa empresa por parte de Tribugest pueda ser nula por no haberse comunicado.

El concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez Oliva, ha respondido así en un comunicado a los cinco trabajadores de Tribugest que en 2013 fueron subrogados por Unipost y que ayer anunciaron un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento para pedir la nulidad de esa situación.

Los trabajadores afectaros denunciaron que Tribugest, empresa que se encarga de la gestión integral de los tributos municipales, no comunicó al Ayuntamiento que iba a subcontratar con Unipost el servicio de notificaciones, y pusieron en duda la capacidad de esa empresa para realizar de forma adecuada las notificaciones, asegurando que 12.000 de ellas podrían ser anuladas por los usuarios.

El edil ha asegurado que esa afirmación "es totalmente gratuita" y "no hay ninguna constancia" de que puedan ser anuladas, ya que todas las notificaciones se están haciendo conforme a la ley.

Así, Unipost "tiene capacidad legal" para realizar esas notificaciones y la Agencia Municipal Tributaria ya realizó una auditoría de seguridad sobre ese proceso de notificaciones que concluyó que no había "deficiencias en el proceso de gestión" de ese servicio.

Tampoco se detectaron deficiencias "en la relación contractual entre Tribugest y Unipost en materia de regulación de la seguridad y el tratamiento de los datos de carácter personal", ha recordado.

El Ayuntamiento ya sancionó con 3.000 euros a Tribugest por no notificar que iba a subcontratar ese servicio, pero no haber comunicado esa situación no afecta a la validez de las subcontrataciones ni es causa de nulidad de las mismas, ha indicado el edil.

Por último, ha insistido en que la Agencia Municipal Tributaria tiene establecidos controles de calidad sobre las notificaciones que realiza, y también a empresa Tribugest está certificada en calidad por la norma ISO y realiza un control sobre Unipost en cumplimiento de la Norma de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008.

Martínez-Oliva ha destacado también la "baja conflictividad de las notificaciones tributarias del Ayuntamiento de Murcia", ya que en 2016 solo se recurrieron un 0,18 por ciento del total de más de 280.000 notificaciones emitidas.

El concejal ha reconocido el derecho de los trabajadores subrogados a defender sus puestos de trabajo y condiciones laborales, pero ha insistido en que se trata de un conflicto laboral privado entre la empresa y los trabajadores "completamente ajeno al Ayuntamiento de Murcia y a la Agencia Municipal Tributaria".