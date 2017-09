Miguelín, capitán ElPozo: La presión la debemos llevar los del primer equipo

Murcia, 20 sep (EFE).- Miguel Sayago "Miguelín", jugador referente de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha valorado hoy el hecho de poder debutar tras superar la lesión que arrastraba y ha apelado a la responsabilidad de veterano y capitán al decir que "hay que quitarse el sombrero con la cantera, pero la presión la debemos llevar los del primer equipo".

Miguelín, quien se perdió los dos partidos de la Supercopa ante el Movistar Inter y el debut liguero frente al O Parrulo, saldado con triunfo por 4-6, ya está en condiciones de ser alineado por su entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", una vez que ha superado las molestias que arrastraba en un tobillo.

El balear , de 32 años y que cumple su séptima campaña en Murcia, podrá participar en el encuentro de la segunda jornada de la Liga de Primera División, a disputar el sábado a las cinco y media de la tarde en el Palacio de los Deportes frente al Osasuna Magna.

Así lo ha anunciado hoy el club y el jugador lo celebra. "Por fin hay posibilidades de estar con el grupo, que es lo que más quería y deseaba", ha dicho.

Miguelín, quien ha admitido que sufrió "mucho" el hecho de vivir la Supercopa desde fuera, ha trabajado "muy duro" para recuperarse y ha señalado que sus sensaciones "son buenas para estar el sábado con el equipo".

Al respecto ha indicado que tiene fuerza y confianza. "Mi mente está fuerte y la confianza no se pierde. Las cosas pueden salir o no, pero sé el rol que tengo en el equipo y, aunque me falta ritmo, he trabajado al margen del equipo para llegar en las mejores condiciones y ya iré cogiendo ritmo", ha asegurado.

Centrado en el compromiso del sábado ha apuntado lo siguiente: "Es un partido que nos va a exigir, pues el rival es muy fuerte, sabe lo que hace y maneja muy bien la estrategia, por lo que deberemos estar concentrados para sumar los tres puntos".

ElPozo ha tenido en este tramo inicial del curso bajas importantes como las de Antonio Fernando Aguilera "Fernan", Andrés Alcántara "Andresito", el brasileño Jean Pierre Guisel "Pito" y el propio Miguelín, lo que ha hecho que los jugadores del filial hayan tenido más protagonismo. Con relación a la actuación de los jóvenes de la cantera, el capitán del primer equipo ha afirmado que "es para quitarse el sombrero" y ha añadido que están haciendo "una labor ejemplar y con un gran compromiso".

"Entrenan con nosotros todos los días y hay veces que en doble sesión, pues también lo hacen con el filial, y están dando la cara y demostrando que pueden tener sitio. Sin embargo, la presión la tenemos que llevar los del primer equipo y ellos que ayuden, se diviertan y nosotros debemos integrarlos de la mejor manera posible", ha comentado.

"Estamos orgullosos de la cantera que tenemos y los jugadores que van entrando tienen mucha personalidad y nos disputan todos los balones en los entrenamientos y ya jugando son aguerridos y no se arrugan, lo cual es importante", ha añadido.