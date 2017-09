Mayoral: Ministro tiene que sentarse con vecinos y no ordenar despejar vías

Murcia, 20 sep (EFE).- El diputado de Podemos Rafael Mayoral ha criticado hoy en Murcia que la semana pasada el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, viniera a Murcia para ordenar despejar las vías ferroviarias que ocupaban los vecinos de Santiago el Mayor en lugar de sentarse con ellos a dialogar sus peticiones.

Mayoral, que visitó Murcia acompañado por el eurodiputado de Podemos Miguel Urban, advirtió que las Instituciones tienen que ponerse al servicio de la mayoría social y que todas las fuerzas políticas tienen que estar a las órdenes del movimiento ciudadano "que reclama algo que va con el sentido común".

Indicó que la visita a Santiago el Mayor se produce para mostrar su solidaridad "contra la barbaridad que se está cometiendo e impedir que se parta la ciudad", en alusión a un muro que próximamente será levantado en torno a las vías del tren en ese barrio y contra el que se oponen los vecinos.

"Este gobierno es más de levantar muros que de abrir diálogo", recalcó el dirigente de Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de esta formación.

Por su parte, Urban ha dicho a los periodistas tras celebrar un encuentro con la Plataforma pro-Soterramiento de Murcia y antes de participar en una concentración organizada por los vecinos, que había venido "a ver en primera mano lo que estaba pasando en Murcia" con unas obras "que lo único que hacen es empeorar la vida de la gente, y la política tiene que estar para mejorarla".

Calificó de barbaridad que se contruya un muro que divide a Murcia en dos en el marco de las obras del AVE en la ciudad, al tiempo que criticó que las fuerzas de orden público hayan actuado duramente contra los vecinos que se habían concentrado la semana pasada en contra de esas obras y reclamando el soterramiento de las vías.

Invitó a la Plataforma a visitar el Parlamento Europeo para preguntar allí el destino de los fondos europeos como los Feder cuyo destino precisamente era el soterramiento de las vías en el AVE de Murcia.

El secretario regional de Podemos Oscar Urralburu dijo que en otros ámbitos debe saberse lo que ocurre en Murcia con el AVE, una infraestructura que dijo "no debe pasar por encima de la gente. No vamos a permitir que el PP se ponga en 2019 una medalla con un AVE que pase por encima de los derechos de la ciudadanía", concluyó.

En la concentración pacífica a la que asistieron decenas de vecinos se pudieron escuchar gritos de "¡Que no ,que no ,que no queremos Muro!".

Algunos vecinos han abierto una cuenta en Change.org en la que piden el soterramiento de las vías que ya ha sido secundada por 35.976 firmantes, a falta de 14.024 para alcanzar las 50.000 que necesitan para enviarla a la Oficina del Parlamento Europeo en España.