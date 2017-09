Candidatos a dirigir PSRM coinciden en un debate en lograr un partido unido

Murcia, 20 sep (EFE).- Los tres candidatos a las Primarias del PSRM-PSOE, María González Veracruz, Diego Conesa y Francisco Lucas, coincidieron hoy en un debate celebrado en la sede del partido de la calle Princesa en lograr un partido unido de cara a las próximas elecciones locales, brindando la primera a sus oponentes a formar parte de la futura dirección.

Sin embargo, Conesa y Lucas han coincido en sacar la dirección del partido de la calle Princesa y llevarla a las distintas agrupaciones porque consideran que desde la sede central están "alejados de la realidad". Conesa concretó que cada tres semanas la Ejecutiva acudirá a una agrupación.

"Mis propuestas van más allá de hacer reuniones en tal o cual agrupación", contestó González Veracruz mostrando reiteradamente un documento con su imagen en portada que incluye 39 propuestas y 40 páginas.

"He dado este paso porque como mujer y como madre tengo ganas de cambiar las políticas en la Región", añadió González Veracruz, quién se refirió a técnicas electorales del siglo XXI como una herramienta necesaria de aquí a los veinte meses que restan para las municipales.

En su intervención hizo alusión a una frase del exvicesecretario general del PSRM, fallecido en 2008, José Ramón Jara, y que dice: "Amad la política porque la necesitan los que menos tienen".

El pedáneo de El Raal, Francisco Lucas Ayala, militante desde hace diez años, habló en varias ocasiones del fracaso del 20 por ciento de los votos que ha logrado últimamente el PSRM para lanzar un mensaje a "los inconformistas" del partido hastiados de perder votos en cada cita electoral y esperando reconstruir esta formación política volviendo a ilusionar, en vez de "dar mas de lo mismo".

Criticó a aquellos que utilizan las redes sociales para hacer daño al partido y consideró absurdo el debate de viejos y jóvenes socialistas.

A su juicio, es necesario un relevo generacional porque los actuales dirigentes han sido incapaces de dejar "las mesas de camilla".

"Da igual quien gane las Primarias, si en este partido no se vuelve a instalar el compañerismo, el partido no volverá a ganar en la Región", concluyó antes de apelar a los jóvenes "que no encuentran trabajo, y que quieren gente que conecte con ellos".

El alcalde de Alhama, Diego Conesa, inició su intervención recordando que procede de una familia humilde y que antes de legar al partido en 1996 fue autónomo que dio trabajo a 18 personas.

"Decidí, animado exclusivamente por la militancia" a presentarme a las primarias, recalcó al tiempo que señaló que la militancia quiere un cambio en el partido "en un tiempo nuevo de recuperar la ilusión".

"Vengo muy ligero de equipaje, sin mochilas ni mesas de camilla", añadió, y mostró un "sencillo papelito" en contraste con el documento enseñado por su rival González Veracruz, tras lo que llegó a decir que "no tiene que venir Churchill para dar soluciones al PSRM".

Propone además que las listas electorales tengan un representante de cada circunscripción aprobar en octubre en el Congreso.

"Este partido no va a ser fuerte por tener un gran secretario general, sino haciendo política de verdad que se hace en la barra del bar, en la puerta del colegio y con los amigos y compañeros", remarcó.

Este primer debate en las primeras primarias del PSRM, moderado por el periodista Joaquín Azparren, comenzó con veinte minutos de retraso, fue visto por unas trescientas personas en la página web del partido.