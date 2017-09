Antonio Puerta recogió premios al Triunfador y al Valor de la Feria 2016

Murcia, 14 sep (EFE).- El torero de Cehegín Antonio Puerta ha recogido los premios al Triunfador y al Valor de la pasada feria de Murcia durante un acto celebrado en el Club Taurino de esta capital.

Durante el acto, Puerta se refirió a su estado anímico, muy afectado porque la temporada no va como hubiese querido y por su no inclusión en los carteles de la Feria Taurina de Murcia, que no considera lógico al haber sido el triunfador en la edición anterior.

El diestro actuó el pasado sábado en el mano a mano con Rafaelillo celebrado en la plaza de toros de Cehegín, en la que este último salió a hombros y él cortó una oreja al que cerró plaza.

A Puerta le espera en octubre un compromiso en el coso ciezano, en la corrida que se celebrará el día 12 y en la que forma parte de la terna en la que también figuran Luis Adame y Antonio Cama, que tomará la alternativa.

Este festejo ha sido organizado por la empresa de Antonio Soler.