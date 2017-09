Castejón recuerda a MC que no da un "cheque en blanco" y espera "lealtad"

Cartagena, 13 sep (EFE).- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha advertido hoy a Movimiento Ciudadano (MC), con el que gobierna en coalición, que no dará un "cheque en blanco" a los concejales de este grupo, a los que ha recordado que "es muy fácil comportarse de forma leal" y en base a la "armonía, la educación y el respeto".

"No voy a permitir ni una", ha espetado en rueda de prensa Castejón, quien ha incidido en que el Gobierno local "es uno" y la alcaldesa "es una", al tiempo que ha puntualizado que hay que actuar de "forma leal" según las "reglas del juego".

La regidora ha asegurado que su convocatoria ha estado motivada para "poner fin a todo tipo de falsedades" sobre el cese del concejal de Desarrollo Sostenible, José López, y las insinuaciones del mismo sobre posibles reuniones de ella o cargos socialistas con responsables de la concesionaria de agua potable, Hidrogea, algo que ha negado "rotundamente".

Sin embargo, Castejón ha incidido en que su misión será posibilitar que "no haya espectáculos ni enfrentamientos y deslealtades", además de recalcar su línea de gobierno. "Una persona, para decir que tiene palabra, no lo tiene que decir todos los días. La política, simplemente, se demuestra con hechos", ha apostillado en clara alusión al ex alcalde.

Además, la regidora ha vinculado que su compañero de grupo Juan Pedro Torralba sea el alcalde en funciones durante las seis semanas que esté de baja por su inminente maternidad, y no nombrar ya al concejal de MC Ricardo Segado como primer teniente de Alcalde, con la incitación a "boicotear" el pregón de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, que dará el próximo viernes el presidente murciano, Fernando López Miras.

"No voy a permtiir en mi medida que en el pregón, donde la Federación de Tropas y Legiones ha decidido que sea López Miras, haya un acto de irresponsabilidad utilizando las redes sociales para incitar a boicotear el primer acto de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional", ha remarcado.

"Torralba será primer teniente de alcalde seis semanas y después, en cumplimiento de mi palabra, será Segado, a no ser que vuelva y me encuentre un escenario? vamos a darle una oportunidad", ha continuado la alcaldesa.

Sin embargo, Castejón ha dejado la puerta abierta la posibilidad de revertir su decisión de quitar la vicealcaldía a López, pero condicionada que demuestre a la regidora, a la corporación y a los ciudadanos que "es digno de llevar esa distinción".

"Ahora bien, retuiteando concejales de este Gobierno esta no es mi alcaldesa o que ésta no me representa les puedo asegurar que mal vamos, esta no es la línea", ha añadido.

Finalmente, ha asegurado que, a pesar de la dimisión del director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, "nada ha cambiado" porque era un "puesto político" y continúa el equipo técnico encargado de fiscalizar el contrato con la concesionaria Hidrogea.

En este sentido, ha declarado que la "hoja de ruta" en esta materia es la misma que al inicio de legislatura, que contempla trasladar a Hidrogea la desestimación de sus recursos contra el rechazo del Gobierno local a su propuesta tarifaria y a los precios propuestos por el Consistorio y, en el plazo máximo de dos meses, tener concluido el estudio de la estructura de costes del servicio.