Puerto Cartagena recibe a 91.000 cruceristas durante primer semestre del año

Cartagena, 2 ago (EFE).- Un total de 91.000 pasajeros han recalado en el Puerto de Cartagena en las 59 escalas de cruceros que han atracado en la ciudad portuaria durante el primer semestre de 2017, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando llegaron 64.000 cruceristas.

Así lo ha asegurado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Antonio Sevilla, tras entrevistarse con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, con quien ha analizado la colaboración entre ambas administraciones en materia turística.

Sevilla ha señalado que la previsión de la APC es que a final de año hayan desembarcado 230.000 personas, frente a los 180.000 pasajeros de 2016, si bien ha insistido en la necesidad de "atender mejor al turista" porque es el "motor de la economía local".

"Hay que continuar creciendo, pero no centrar sólo en el número sino en la calidad porque si no, no hay continuidad ni confianza", ha advertido el presidente de la APC quien, no obstante, ha matizado que el turista "valora muy bien al puerto".

Sevilla ha apostado por diseñar estrategias entre las administraciones para crear un "producto con más valor añadido", y ha reseñado que hay que aprovechar el "margen de crecimiento" existente entre el gasto medio actual del crucerista en Cartagena, que sitúa en torno a los 35 euros y el de ciudades con embarques de cruceros, donde esa cifra se eleva hasta los 100 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha compartido la idea de que hay que dar un "salto cualitativo" en el turismo y "reunificar" todas las herramientas de las administraciones para que el turista "pueda dejarse más dinero en el municipio".

Entre los proyectos que también han analizado ambas partes en la reunión ha estado el uso de la explanada portuaria, sobre la que Castejón ha abogado por elegir el que esté consensuado por todos los agentes implicados.

Así, ha detallado que Alcaldía tiene sobre su mesa varias iniciativas, pero ha aclarado que deberá abordarlas con la APC, el Gobierno regional, la Cámara de Comercio y los empresarios. "Si nos empeñamos en un proyecto sin consenso suficiente ni escuchar a los implicados, no resulta exitoso", ha aclarado.

Finalmente, Sevilla ha indicado que él apuesta por centralizar todos los servicios de la APC en el Puerto de Cartagena, en referencia a la existencia del centro de señales marítimas del faro de Cabo de Palos, pero ha matizado que el "futuro" de esta instalación dependerá de la opinión de los equipos del organismo, no de la "opinión" de su presidente.