Gobierno murciano pide al central que no cobre tarifa trasvase si no hay agua

Murcia, 1 ago (EFE).- El Gobierno murciano ha pedido al central que hasta que no se trasvase agua no se cobren a los regantes del acueducto Tajo-Segura las nuevas tarifas por el uso de este canal, que alcanzarían los 12 millones de euros, según los agricultores.

"Vamos a trabajar para que la exoneración al abastecimiento y al regadío se mantengan, dada la extrema sequía", han señalado hoy tanto el consejero murciano de Agricultura, Francisco Jódar, como la portavoz del Gobierno autonómico, Noelia Arroyo, que ha ido más allá al indicar que esa tarifa "no se va a cobrar" a los agricultores.

Después que en la misma línea que Arroyo el secretario ejecutivo de Agricultura del PP murciano, Jesús Cano, haya dicho en un comunicado constarle que "este año no se van a aplicar los nuevos precios", Jódar ha indicado que "no es de recibo abonar unos costes por el uso de un canal que no se está produciendo y para indemnizar a unas comunidades por un agua que no se está trasvasando".

Tras reunirse con representantes de las patronales hortofrutícolas y alimentarias Apoexpa, Agrupal y Proexport para avanzar en un pacto regional del agua, Jódar ha manifestado que el Gobierno murciano "no va a cesar en su trabajo por defender los intereses de los murcianos".

"Ahora que atravesamos por una mala situación, en la que estamos muy faltos de recursos hídricos, vamos a mediar para que el de España mantenga las exenciones al abastecimiento y al regadío" con "todas las medidas que sean necesarias para que no tengan que pagar en ningún momento unos costes económicos cuando no se está trasvasando agua ni para abastecimiento ni para riego", ha dicho.