El UCAM Murcia iniciará la defensa del título ante Herbalife Gran Canaria

Madrid, 31 jul (EFE).- La primera jornada de la Liga Endesa que se disputará el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre citará al Valencia Basket, vigente campeón de la competición, con el Barcelona Lassa en La Fonteta, y al UCAM Murcia con el Herbalife Gran Canaria.
El mejor equipo de la temporada 2016/17 abrirá la fase regular como local, ante el Barcelona Lassa, en una primera jornada que también deparará, entre otros, un Real Madrid-Bilbao Basket.
La primera fecha del calendario ofrecerá un duelo de canteras entre el Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Joventut, aunque este compromiso será aplazado por la disputa de la previa de la Liga de Campeones.
El Unicaja Málaga recibirá al Montakit Fuenlabrada y el Morabanc Andorra hará lo propio ante el Iberostar Tenerife.
La jornada se completa con los siguientes encuentros: Monbus Obradoiro-Baskonia, UCAM Murcia-Herbalife Gran Canaria y Guipúzcoa Basket-Tecnyconta Zaragoza.
El San Pablo Burgos "descansará en la Jornada 1 al encontrarse en septiembre en la fase final del acondicionamiento de su instalación de juego", informó la Liga Endesa en su perfil de Twitter.
- Calendario de la Liga Endesa 2017/18:
- JORNADA 1 (30 septiembre y 1 de octubre)
VALENCIA BASKET-BARCELONA LASSA
REAL MADRID-RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA-MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA-IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO-BASKONIA
UCAM MURCIA-HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA
MOVISTAR ESTUDIANTES-DIVINA SEGUROS JOVENTUT×
DESCANSA: SAN PABLO BURGOS
× El encuentro Movistar Estudiantes-Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la Liga de Campeones
- JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):
BARCELONA LASSA-UCAM MURCIA
HERBALIFE GRAN CANARIA-GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET-MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE-MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA-VALENCIA BASKET
BASKONIA-REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA-UNICAJA
DESCANSA: MORABANC ANDORRA
- JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):
REAL MADRID-TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA-RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES-GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA-SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA-BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE-BARCELONA LASSA
UCAM MURCIA-MORABANC ANDORRA
DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB
- JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):
VALENCIA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE
BARCELONA LASSA-MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA-MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET-REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET-BASKONIA
SAN PABLO BURGOS-UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO-HERBALIFE GRAN CANARIA
DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA
- JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):
REAL MADRID-MORABANC ANDORRA
BASKONIA-UNICAJA
RETABET BILBAO BASKET-UCAM MURCIA
IBEROSTAR TENERIFE-GIPUZKOA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO-SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA-VALENCIA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-HERBALIFE GRAN CANARIA
DESCANSA: BARCELONA LASSA
- JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):
VALENCIA BASKET-RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA-MOVISTAR ESTUDIANTES
BARCELONA LASSA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA-MONBUS OBRADOIRO
MONTAKIT FUENLABRADA-TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA-REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET-BASKONIA
SAN PABLO BURGOS-IBEROSTAR TENERIFE
DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA
- JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):
UNICAJA-GIPUZKOA BASKET
BARCELONA LASSA-MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA-MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA-SAN PABLO BURGOS
BASKONIA-VALENCIA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA-REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE-UCAM MURCIA
DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET
- JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):
REAL MADRID-BARCELONA LASSA
BASKONIA-MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET-IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO-VALENCIA BASKET
SAN PABLO BURGOS-HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES-UCAM MURCIA
TECNYCONTA ZARAGOZA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: UNICAJA
- JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):
VALENCIA BASKET-REAL MADRID
BARCELONA LASSA-SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA-TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA-RETABET BILBAO BASKET
IBEROSTAR TENERIFE-MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA-BASKONIA
UCAM MURCIA-UNICAJA
DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES
- JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID-IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA-TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA-BARCELONA LASSA
RETABET BILBAO BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES-MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS-UCAM MURCIA
MONBUS OBRADOIRO-MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: GIPUZKOA BASKET
- JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):
REAL MADRID-MONBUS OBRADOIRO
GIPUZKOA BASKET-SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA-VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UNICAJA
MORABANC ANDORRA-BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA-RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA-IBEROSTAR TENERIFE
DESCANSA: UCAM MURCIA
- JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES
BARCELONA LASSA-HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA-GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UCAM MURCIA-MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO-TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS-BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE-UNICAJA
DESCANSA: REAL MADRID
- JORNADA 13 (23 diciembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA-MORABANC ANDORRA
MOVISTAR ESTUDIANTES-SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA-RETABET BILBAO BASKET
TECNYCONTA ZARAGOZA-UCAM MURCIA
GIPUZKOA BASKET-MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA-BARCELONA LASSA ×
UNICAJA-VALENCIA BASKET ×
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-REAL MADRID ×
DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE
× Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 el 2 y 3 de enero de 2018.
- JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET-GIPUZKOA BASKET
REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES
BARCELONA LASSA-MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA-TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA-BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO-UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE-HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS-RETABET BILBAO BASKET
DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT
- JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):
BASKONIA-IBEROSTAR TENERIFE
UNICAJA-MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS-VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA-REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET-BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET-UCAM MURCIA
MONTAKIT FUENLABRADA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
TECNYCONTA ZARAGOZA-MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO
- JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):
REAL MADRID-UNICAJA
HERBALIFE GRAN CANARIA-MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA-SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES-MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA-VALENCIA BASKET
TECNYCONTA ZARAGOZA-BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET-RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-IBEROSTAR TENERIFE
DESCANSA: BASKONIA
- JORNADA 17 (21 enero 2018):
VALENCIA BASKET-MORABANC ANDORRA
BASKONIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA-HERBALIFE GRAN CANARIA
BARCELONA LASSA-GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES
IBEROSTAR TENERIFE-TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO-UCAM MURCIA
DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA
- JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):
VALENCIA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA
REAL MADRID-BASKONIA
UNICAJA-TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA-BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO-RETABET BILBAO BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
DESCANSA: MORABANC ANDORRA
- JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):
BASKONIA-MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA-UCAM MURCIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA-GIPUZKOA BASKET
BARCELONA LASSA-VALENCIA BASKET
RETABET BILBAO BASKET-REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA-UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE-MORABANC ANDORRA
DESCANSA: SAN PABLO BURGOS
- JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):
VALENCIA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA
HERBALIFE GRAN CANARIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA-REAL MADRID
UNICAJA-BASKONIA
UCAM MURCIA-RETABET BILBAO BASKET
GIPUZKOA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA-MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS-MONBUS OBRADOIRO
DESCANSA: BARCELONA LASSA
- JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):
REAL MADRID-UCAM MURCIA
BASKONIA-GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE-SAN PABLO BURGOS
RETABET BILBAO BASKET-VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-UNICAJA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BARCELONA LASSA
MONBUS OBRADOIRO-MORABANC ANDORRA
TECNYCONTA ZARAGOZA-MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA
- JORNADA 22 (10 y 11 marzo 2018):
VALENCIA BASKET-MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA-SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA-MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA-GIPUZKOA BASKET
BARCELONA LASSA-REAL MADRID
MORABANC ANDORRA-BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE-RETABET BILBAO BASKET
DESCANSA: UNICAJA
- JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):
BASKONIA-HERBALIFE GRAN CANARIA
BARCELONA LASSA-IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA-UCAM MURCIA
TECNYCONTA ZARAGOZA-REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET-UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS-MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: VALENCIA BASKET
- JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):
REAL MADRID-GIPUZKOA BASKET
BASKONIA-RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA-SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA-MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE-VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-BARCELONA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA-MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UCAM MURCIA
DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA
- JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):
VALENCIA BASKET-UNICAJA
REAL MADRID-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
RETABET BILBAO BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA-TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO-GIPUZKOA BASKET
BARCELONA LASSA-BASKONIA
MORABANC ANDORRA-HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS-MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE
- JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):
BASKONIA-SAN PABLO BURGOS
UNICAJA-IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES-VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA-BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET-MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA-UCAM MURCIA
TECNYCONTA ZARAGOZA-MONBUS OBRADOIRO
DESCANSA: REAL MADRID
- JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):
VALENCIA BASKET-BASKONIA
REAL MADRID-MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UCAM MURCIA-IBEROSTAR TENERIFE
GIPUZKOA BASKET-UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO-BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES-HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS-TECNYCONTA ZARAGOZA
DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET
- JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):
HERBALIFE GRAN CANARIA-RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA-MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA-SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA-MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-VALENCIA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE-REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA-BASKONIA
BARCELONA LASSA-UNICAJA
DESCANSA: GIPUZKOA BASKET
- JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):
BASKONIA-MONTAKIT FUENLABRADA
UNICAJA-UCAM MURCIA
REAL MADRID-VALENCIA BASKET
SAN PABLO BURGOS-BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA-HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET-MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO-IBEROSTAR TENERIFE
GIPUZKOA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES
- JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):
VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA
BARCELONA LASSA-RETABET BILBAO BASKET
UCAM MURCIA-GIPUZKOA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES-TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE-BASKONIA
MORABANC ANDORRA-UNICAJA
DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO
- JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):
BASKONIA-UCAM MURCIA
UNICAJA-MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA-IBEROSTAR TENERIFE
RETABET BILBAO BASKET-SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET-VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES-REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA-BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA-MORABANC ANDORRA
DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT
- JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):
VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA
BARCELONA LASSA-TECNYCONTA ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET-GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA-REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA-HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS-MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO-MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: BASKONIA
- JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):
REAL MADRID-SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA-MONBUS OBRADOIRO
MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BASKONIA
HERBALIFE GRAN CANARIA-UNICAJA
GIPUZKOA BASKET-BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES-RETABET BILBAO BASKET
TECNYCONTA ZARAGOZA-IBEROSTAR TENERIFE
DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA
- JORNADA 34 (24 mayo 2018):
VALENCIA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA-MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT
BARCELONA LASSA-MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE-MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS-GIPUZKOA BASKET
DESCANSA: UCAM MURCIA.