La Verdad

El UCAM Murcia iniciará la defensa del título ante Herbalife Gran Canaria

Madrid, 31 jul (EFE).- La primera jornada de la Liga Endesa que se disputará el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre citará al Valencia Basket, vigente campeón de la competición, con el Barcelona Lassa en La Fonteta, y al UCAM Murcia con el Herbalife Gran Canaria.

El mejor equipo de la temporada 2016/17 abrirá la fase regular como local, ante el Barcelona Lassa, en una primera jornada que también deparará, entre otros, un Real Madrid-Bilbao Basket.

La primera fecha del calendario ofrecerá un duelo de canteras entre el Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Joventut, aunque este compromiso será aplazado por la disputa de la previa de la Liga de Campeones.

El Unicaja Málaga recibirá al Montakit Fuenlabrada y el Morabanc Andorra hará lo propio ante el Iberostar Tenerife.

La jornada se completa con los siguientes encuentros: Monbus Obradoiro-Baskonia, UCAM Murcia-Herbalife Gran Canaria y Guipúzcoa Basket-Tecnyconta Zaragoza.

El San Pablo Burgos "descansará en la Jornada 1 al encontrarse en septiembre en la fase final del acondicionamiento de su instalación de juego", informó la Liga Endesa en su perfil de Twitter.

- Calendario de la Liga Endesa 2017/18:

- JORNADA 1 (30 septiembre y 1 de octubre)

VALENCIA BASKET-BARCELONA LASSA

REAL MADRID-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO-BASKONIA

UCAM MURCIA-HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

MOVISTAR ESTUDIANTES-DIVINA SEGUROS JOVENTUT×

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

× El encuentro Movistar Estudiantes-Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la Liga de Campeones

- JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):

BARCELONA LASSA-UCAM MURCIA

HERBALIFE GRAN CANARIA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE-MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-VALENCIA BASKET

BASKONIA-REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA-UNICAJA

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

- JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):

REAL MADRID-TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA-RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES-GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-BARCELONA LASSA

UCAM MURCIA-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB

- JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):

VALENCIA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

BARCELONA LASSA-MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA-MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-BASKONIA

SAN PABLO BURGOS-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

- JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):

REAL MADRID-MORABANC ANDORRA

BASKONIA-UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET-UCAM MURCIA

IBEROSTAR TENERIFE-GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-SAN PABLO BURGOS

TECNYCONTA ZARAGOZA-VALENCIA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-HERBALIFE GRAN CANARIA

DESCANSA: BARCELONA LASSA

- JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):

VALENCIA BASKET-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA-MONBUS OBRADOIRO

MONTAKIT FUENLABRADA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET-BASKONIA

SAN PABLO BURGOS-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

- JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):

UNICAJA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA-SAN PABLO BURGOS

BASKONIA-VALENCIA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE-UCAM MURCIA

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

- JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):

REAL MADRID-BARCELONA LASSA

BASKONIA-MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO-VALENCIA BASKET

SAN PABLO BURGOS-HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: UNICAJA

- JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):

VALENCIA BASKET-REAL MADRID

BARCELONA LASSA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA-RETABET BILBAO BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-BASKONIA

UCAM MURCIA-UNICAJA

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

- JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID-IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA-BARCELONA LASSA

RETABET BILBAO BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES-MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS-UCAM MURCIA

MONBUS OBRADOIRO-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

- JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):

REAL MADRID-MONBUS OBRADOIRO

GIPUZKOA BASKET-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UNICAJA

MORABANC ANDORRA-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: UCAM MURCIA

- JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-UNICAJA

DESCANSA: REAL MADRID

- JORNADA 13 (23 diciembre 2017):

HERBALIFE GRAN CANARIA-MORABANC ANDORRA

MOVISTAR ESTUDIANTES-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-UCAM MURCIA

GIPUZKOA BASKET-MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA-BARCELONA LASSA ×

UNICAJA-VALENCIA BASKET ×

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-REAL MADRID ×

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

× Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 el 2 y 3 de enero de 2018.

- JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET-GIPUZKOA BASKET

REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES

BARCELONA LASSA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-BASKONIA

MONBUS OBRADOIRO-UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

- JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):

BASKONIA-IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA-MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS-VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-UCAM MURCIA

MONTAKIT FUENLABRADA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

- JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):

REAL MADRID-UNICAJA

HERBALIFE GRAN CANARIA-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES-MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA-VALENCIA BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: BASKONIA

- JORNADA 17 (21 enero 2018):

VALENCIA BASKET-MORABANC ANDORRA

BASKONIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-GIPUZKOA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

IBEROSTAR TENERIFE-TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO-UCAM MURCIA

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

- JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):

VALENCIA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

REAL MADRID-BASKONIA

UNICAJA-TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO-RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MORABANC ANDORRA

- JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):

BASKONIA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-UCAM MURCIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-VALENCIA BASKET

RETABET BILBAO BASKET-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: SAN PABLO BURGOS

- JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):

VALENCIA BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

HERBALIFE GRAN CANARIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA-REAL MADRID

UNICAJA-BASKONIA

UCAM MURCIA-RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA-MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS-MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: BARCELONA LASSA

- JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):

REAL MADRID-UCAM MURCIA

BASKONIA-GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-UNICAJA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BARCELONA LASSA

MONBUS OBRADOIRO-MORABANC ANDORRA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA

- JORNADA 22 (10 y 11 marzo 2018):

VALENCIA BASKET-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-REAL MADRID

MORABANC ANDORRA-BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE-RETABET BILBAO BASKET

DESCANSA: UNICAJA

- JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):

BASKONIA-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

GIPUZKOA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS-MONTAKIT FUENLABRADA

DESCANSA: VALENCIA BASKET

- JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):

REAL MADRID-GIPUZKOA BASKET

BASKONIA-RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA-SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA-MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA-MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-UCAM MURCIA

DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA

- JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):

VALENCIA BASKET-UNICAJA

REAL MADRID-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO-GIPUZKOA BASKET

BARCELONA LASSA-BASKONIA

MORABANC ANDORRA-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE

- JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):

BASKONIA-SAN PABLO BURGOS

UNICAJA-IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES-VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA-BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET-MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA-UCAM MURCIA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MONBUS OBRADOIRO

DESCANSA: REAL MADRID

- JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):

VALENCIA BASKET-BASKONIA

REAL MADRID-MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UCAM MURCIA-IBEROSTAR TENERIFE

GIPUZKOA BASKET-UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO-BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-TECNYCONTA ZARAGOZA

DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET

- JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):

HERBALIFE GRAN CANARIA-RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA-MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA-SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA-MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-VALENCIA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA-BASKONIA

BARCELONA LASSA-UNICAJA

DESCANSA: GIPUZKOA BASKET

- JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):

BASKONIA-MONTAKIT FUENLABRADA

UNICAJA-UCAM MURCIA

REAL MADRID-VALENCIA BASKET

SAN PABLO BURGOS-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET-MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO-IBEROSTAR TENERIFE

GIPUZKOA BASKET-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES

- JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):

VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID-HERBALIFE GRAN CANARIA

BARCELONA LASSA-RETABET BILBAO BASKET

UCAM MURCIA-GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES-TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE-BASKONIA

MORABANC ANDORRA-UNICAJA

DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO

- JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):

BASKONIA-UCAM MURCIA

UNICAJA-MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA-IBEROSTAR TENERIFE

RETABET BILBAO BASKET-SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET-VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA-MORABANC ANDORRA

DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT

- JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):

VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA

BARCELONA LASSA-TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET-GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA-REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA-HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS-MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO-MOVISTAR ESTUDIANTES

DESCANSA: BASKONIA

- JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):

REAL MADRID-SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA-MONBUS OBRADOIRO

MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA-UNICAJA

GIPUZKOA BASKET-BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES-RETABET BILBAO BASKET

TECNYCONTA ZARAGOZA-IBEROSTAR TENERIFE

DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA

- JORNADA 34 (24 mayo 2018):

VALENCIA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

BARCELONA LASSA-MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET-TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE-MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO-REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS-GIPUZKOA BASKET

DESCANSA: UCAM MURCIA.