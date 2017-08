Afrucat pide retirar más melocotones y nectarinas para recuperar los precios

Lleida, 31 jul (EFE).- Afrucat ha pedido junto a sus homólogos italiano, francés y griego una reunión de urgencia con la DG Agri de la Comisión Europea para retirar más melocotones y nectarinas del mercado y poder así recuperar precios.

Las asociaciones de productores reclaman el incremento de la cuota de retirada del reglamento de medidas extraordinarias, según ha explicado el director general de la patronal frutícola catalana, Manel Simón, quien ha señalado que esta petición se centra en "aquella cantidad que sea suficiente y reduzca la alta presión que están sufriendo los precios de la fruta de hueso este verano".

Hoy mismo se acaban los 9.500 millones de kilos correspondientes a la cuota de retiradas del reglamento de medidas extraordinarias y esta cantidad ha sido utilizada por Aragón, Murcia y Cataluña, por este orden.

Simón ha cuantificado entre 30 y 40 millones de kilos el volumen que se debería añadir a la cuota y ha destacado la importancia de que esta fruta no se ponga en circulación, ya que "no tendría que salir ningún kilo de melocotón y nectarina que no estuviera debidamente remunerado".

En este sentido, el director de Afrucat ha manifestado que a la ya conocida situación del veto ruso que "sufren" desde 2014, ahora hay que añadir la barrera comercial que ha establecido la Unión Duanera Euroasiática.

Esta organización, según Simón, ha incrementado las exigencias fitosanitarias incluso para aquellos productores que han estado libres de Monilia para poder enviar el producto.

La medida es "una clara priorización del mercado turco frente al europeo y nos está impidiendo llegar a Bielorrusia, uno de los países que más había incrementado su importación en los últimos años".