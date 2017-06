Murcia sigue sin presupuestos porque el PSOE votará en contra

Murcia, 1 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Murcia continúa sin opciones para aprobar sus presupuestos de 2017 ya que el PSOE, que había alcanzado un principio de acuerdo con el PP para sacarlos adelante, finalmente votará en contra de las cuentas públicas.

Así lo ha decidido esta semana el órgano político del partido, según ha explicado a EFE el portavoz municipal, José Ignacio Gras, quien había encabezado las negociaciones con los populares y había conseguido introducir algunas enmiendas al proyecto inicial.

Entre los principales logros de Gras estaba el compromiso de una inversión extraordinaria de 14 millones de euros para los barrios y pedanías, pero no se había logrado acordar el cumplimiento de la ley que establece que las juntas municipales deben gestionar un 8 por ciento del presupuesto de manera directa.

Este martes, los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de la ciudad se reunieron para debatir el asunto y siete de los trece decidieron que el voto a las cuentas públicas debía ser en contra, una decisión que Gras ha asegurado que el grupo municipal acatará.

"Hay una decisión del órgano del partido que dice que hay que votar que no, y le grupo municipal tiene que actuar en consecuencia", ha insistido, por lo que ha asegurado que ha interrumpido las conversaciones con el PP, pues no se planteó ninguna condición por la que cambiaría el sentido del voto.

"Hay distintas formas de ejercer la oposición. Una es la de la confrontación y el no, y otra, la de aprovechar la parte de poder que tenemos para conseguir cosas dialogando y negociando, obteniendo así mejoras que formaban parte de nuestro programa electoral", ha indicado, pero ha insistido en que "si el partido dice que no, yo no tengo más que añadir".

En su opinión, su posición de diálogo y negociación era "más útil" que la del bloqueo de la cuentas, pero ha reiterado que "acata" y "acepta" esta decisión.

No obstante, Gras ha señalado que se está tomando un tiempo para reflexionar cuál será ahora su papel en el partido o si romperá o no la disciplina de voto y ha señalado al respecto que no le gustan "los portazos", sino la "calma y la serenidad" a la hora de tomar decisiones.

El año pasado el PSOE sí llegó a buen puerto en sus negociaciones con el PP, que gobierna en minoría, y propició la aprobación de las cuentas públicas de 2016.