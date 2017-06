Duda: "El sábado nos jugamos todo y debemos hacer valer jugar en casa"

Murcia, 1 jun (EFE).- El entrenador de ElPozo Murcia, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", ha admitido "la superioridad" del Fútbol Club Barcelona Lassa en el partido de anoche, pero ya piensa en ganar el sábado en el Palacio de los Deportes para lograr el pase a la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala. "Es un partido en el que nos jugamos todo y debemos hacer valer el hecho de jugar en casa", ha manifestado.

Duda lamentó la derrota de ayer en el Palau Blaugrana, un 5-1 que puso fin a una racha de 11 victorias consecutivas y que hace que la final deba esperar a pasado mañana.

"Quiero felicitar al Barça porque ha sido superior durante los 40 minutos y ha aprovechado bien el inicio de la segunda parte con dos goles, mientras que nosotros, a pesar de tener muchas ocasiones, no las supimos aprovechar. En partidos con mucha igualdad el que acierta más se lleva la victoria", ha indicado a modo de valoración de lo ocurrido en el Palau y ha incidido en que "es fundamental materializar las oportunidades".

Sobre el hecho de perder de forma abultada ha dicho que "al fin y al cabo es un punto y no es tan importante el resultado en el sentido de que sea un 5-1".

Además, no ha ocultado que el portero Fabio Alvira no tuvo su mejor actuación, pero sigue confiando al 100% en él: "Fabio no estuvo acertado, pero mejor que coincida todo en el mismo día que no en días distintos. El sábado volverá a hacer un gran partido y seguro que nos ayudará a conseguir la clasificación".

El técnico hispano brasileño sabe que el factor cancha tiene mucho peso. "Jugamos en una pista muy complicada, pero ahora tenemos la ventaja adquirida durante la temporada de disputar el tercer y definitivo partido de la serie en casa y tenemos que hacerlo valer para llegar a la final", ha declarado.

Con la mente puesta en el siguiente compromiso ha apuntado que "es un partido en el que se juega todo" y ha remarcado que la igualdad es la nota predominante en el cómputo global de los dos partidos de esta semifinal, que comenzó con triunfo de ElPozo por 3-2 el pasado sábado en Murcia.

"No creo que el Barça haya sido mejor que ElPozo en el total de los 80 minutos disputados en esta semifinal", ha indicado.