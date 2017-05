Info y Ceeim participan en proyecto IT'EU de difusión lucha cambio climático

Murcia, 31 may (EFE).- El Info y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) participan en el proyecto europeo 'IT's EU' para difundir las medidas que se están llevando a cabo en la lucha contra el cambio climático en la Región, informa la Comunidad.

La iniciativa contempla varias actuaciones en ayuntamientos y empresas, así como jornadas informativas para emprendedores, profesionales de la comunicación y estudiantes de periodismo, con la intención de hacerles llegar las políticas comunitarias que están propiciando un avance en la mejora de la eficiencia energética en las ciudades y en el impulso de modelos de negocio sostenibles.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó el dinamismo de la Región en la lucha contra el cambio climático a través de iniciativas como la participación en este proyecto europeo. "Es importante que los ciudadanos se sientan partícipes de las políticas que se están llevando a cabo para mitigar el cambio climático.

Es un método de sensibilización que además de informar, fomenta el desarrollo de nuevos modelos de negocio sostenibles o la conversión de las ciudades en territorios inteligentes, a la vez que genera debate entre todos los grupos de interés, con el objetivo de que surjan propuestas que puedan ser elevadas a los órganos competentes de la Unión Europea para su estudio y posible puesta en marcha", señaló Joaquín Gómez.

El proyecto 'IT's EU' tiene como objetivo dar a conocer las actuaciones de la UE en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, así como su apoyo a una reindustrialización basada en estrategias energéticas innovadoras.

En la Región, este proyecto lo encabeza el Instituto de Fomento a través del Ceeim, con un plan de acción, que se desarrollará entre los meses de junio y noviembre, para sensibilizar a la ciudadanía desde diferentes ámbitos de trabajo.

En concreto, está previsto desarrollar cuatro talleres en Murcia, San Javier, Lorca y Yecla para fomentar que impulsen la transformación de sus territorios en espacios inteligentes donde los protagonistas sean los ciudadanos y los visitantes mediante la interactuación con su entorno.

Asimismo, se abogará por el uso óptimo de los recursos, desde los energéticos hasta los medioambientales, en aras de una mejora de la eficiencia energética de sus ciudades.

El primer taller se realizará en el Ayuntamiento de Murcia el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, donde se dará a conocer el programa de difusión de las políticas europeas contra el cambio climático.

Para ello, se presentará el informe 'Ciudades Inteligentes y Empresas Ecoinnovadoras: Oportunidades de Financiación en la UE', que ha elaborado el Ceeim, y se darán a conocer servicios y productos tecnológicos 'Made in Murcia', desarrollados por empresas innovadoras y de base tecnológica (EIBT's), que optimizan los recursos, energéticos o medioambientales, utilizados en proyectos Smart City, entre otros ámbitos.

En el ámbito empresarial, la acción se orienta a informar a las empresas sobre políticas comunitarias dirigidas a impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocio sostenibles que contribuyan a la reindustrialización de Europa con nuevas empresas eco-eficientes, incorporando estrategias ecoinnovadoras, o basadas en economía circular, innovación y eficiencia energética.

Asimismo, se llevará a cabo una jornada destinada a profesionales de medios de comunicación y a estudiantes de periodismo que estén interesados en conocer las políticas de las que la Unión Europea dispone y desarrolla en material de protección medioambiental.

A través de 'IT's EU' también se explicarán las vías de financiación al alcance de los ayuntamientos y empresas para facilitar su desarrollo sostenible, como son el plan de inversiones comunitario, conocido como Plan Juncker, el fondo europeo para la inversión estratégica, o el programa Horizonte 2020.

"Desde el Instituto de Fomento estamos inmersos en varias iniciativas sostenibles de carácter europeo con muy buenos resultados, como son el proyecto ELENA-Fuensanta, gracias al que se han movilizado ya más de 17 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los ayuntamientos regionales; el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía; o el proyecto LIFE, del que sale a su vez el proyecto LIFE Adaptate, cuyo objetivo es mejorar y unificar las políticas de la UE sobre clima y energía a nivel local, tomando como ejemplo las actuaciones en seis municipios europeos, de los cuales tres son murcianos", subrayó el director del Info.

El proyecto 'IT's EU' lo promueve la UE, a través de su Oficina de la Representación de la Comisión Europea en España. La Región viene colaborando con esta entidad en los últimos años con las iniciativas 'Be You', 'EU are You' y 'Deb-Eibt', que contribuyen a acercar las prioridades políticas de la Unión Europea a la ciudadanía de la Región.