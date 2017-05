PSOE apoyará la ordenanza fiscal de vados por la rebaja para vecinos pedanías

Murcia, 30 may (EFE).- El PSOE ha mostrado hoy su disposición a apoyar la reforma de la ordenanza fiscal de vados de Murcia, ya que se incluirán sus exigencias de rebajar las cuotas a los vecinos de las pedanías, pero no votará a favor de la ordenanza reguladora si no se elimina la obligación de pagar por el vado aunque no se utilice el garaje.

Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa el concejal socialista Enrique Ayuso, que ha recordado que el sistema de vados en el municipio se regula a través de dos ordenanzas que se están reformando actualmente (una fiscal y otra reguladora) y que el PSOE apuesta por unificar, aunque el Gobierno local no es partidario.

En cuanto a la ordenanza fiscal, que establece las tarifas que deben pagar los usuarios de los vados, Ayuso ha subrayado que actualmente la normativa genera una importante discriminación a los residentes en casas unifamiliares, las más abundantes en las pedanías, frente a los propietarios de plazas de garajes en pisos y comunidades de vecinos, más comunes en el centro.

Así, el propietario de una vivienda unifamiliar paga por un vado unos 107 euros, mientras que en una comunidad de vecinos la cuota suele incluirse en los gastos de comunidad y no suele superar los 10 euros anuales.

La nueva ordenanza fiscal establecerá bonificaciones y clasificaciones fiscales más bajas para estos propietarios de viviendas unifamiliares, que verán reducida su cuota casi a la mitad (unos 54 euros), por lo que el PSOE votará a favor de su aprobación cuando se lleve a pleno.

La ordenanza reguladora de vados, por su parte, incluye varios puntos polémicos para el PSOE, como son el concepto por el que se paga el vado y las fianzas por las rebajas de las aceras.

Según ha detallado Ayuso, en Murcia es obligatorio pagar por un vado siempre que una vivienda tenga una dependencia o almacén con una puerta por la que pueda entrar un coche y sin obstáculos en la acera, independientemente de si el propietario usa esa sala como garaje o no.

Así, en muchos casos de viviendas unifamiliares en las que el garaje no se usa para la entrada y salida de vehículos, sino como almacén, nave o trastero, el propietario debe abonar el vado, incluso sin haberlo solicitado.

Además, si no lo estaba abonando, puede ser sancionado, algo que el PSOE considera injusto, por lo que ha reivindicado que solo paguen por el vado las personas que lo soliciten o que utilicen el garaje, una petición que por el momento no ha sido aceptada por el Gobierno local.

Además, esa ordenanza establece que los propietarios de los garajes que quieran rebajar la acera para facilitar la entrada y salida de los vehículos deben pagar tanto la obra para llevar a cabo ese rebaje como una fianza.

Estas fianzas, que pueden llegar a rozar los 5.000 euros dependiendo del tramo de acera afectado, se devuelven, según la ordenanza, cuando el propietario deje de usar el vado, lo que en la práctica significa que en la mayoría de los casos no se devuelve nunca.

El PSOE exige que la nueva ordenanza elimine esa fianza, mientras que el Gobierno local propone que se siga cobrando pero sea devuelta en un plazo de seis meses, algo que los socialistas estarían dispuestos a aceptar.

No obstante, Ayuso ha insistido en que no apoyarán esta reforma de la ordenanza reguladora de vados hasta que no se logre una solución para los vecinos que son obligados a pagar un vado sin haberlo solicitado y sin utilizar sus almacenes como garajes.