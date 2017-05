Del Potro: "Estoy mejor de lo que me imaginaba"

París, 30 may (EFE).- Cinco años después de su última aparición en Roland Garros, el argentino Juan Martín del Potro regresó hoy con victoria y con sensaciones positivas, según afirmó en la sala de prensa tras el encuentro ante su compatriota Guido Pella.

"Me sentí mejor de lo que me imaginaba", dijo el de Tandil, particularmente contento de cómo se comportó con su revés, por encima de sus expectativas, que acompañó con una gran fortaleza en el servicio.

"Mi revés va evolucionando y me siento bien, pero eso no quita que en momentos que quiera acelerar o buscar un golpe que antes tenía me frustre y me enoje", dijo Del Potro tras derrotar a Pella por 6-2, 6-1 y 6-4.

El argentino sabe que todavía hay mucho margen de mejora en su tenis, que la recuperación quedó truncada cuando empezaba a despuntar por la muerte de su abuelo cuando estaba en el torneo de Estoril.

También quedó aplazada la búsqueda de un entrenador para la gira de tierra, en la que Del Potro volvió a reencontrarse con el buen juego en el torneo de Roma, donde cayó en cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic.

"Tenía idea de hacer un equipo para la temporada de tierra, pero con lo que me pasó con mi familia no tuve el tiempo que hubiera querido para hacer una prueba, entrenarme bien. Volví a Roma para despejarme y luego un par de torneos más y ya no lo abordé", señaló.

"No me siento con prisa para tener un entrenador. Me siento bien, libre, jugando de la forma en que lo hago. Mi juego no puede variar mucho con un entrenador, tengo un estilo y me siento cómodo", agregó.

Pese a la mejoría en su juego, Del Potro no quiere poner ningún listón porque su carrera le ha demostrado que las expectativas no ayudan a construir el presente.

"Voy torneo a torneo, dejándome sorprender por lo que pueda pasar. Cuando en 2009 perdí aquí la semifinal con (Roger) Federer, sentía que ese torneo era para mí y que aquella era mi final, porque después con (Robin) Soderling teníamos el nivel para ganarle. Cuando perdí con él sentí que nunca podría ganar un Grand Slam y luego gané el Abierto de Estados Unidos ganándole a Federer", dijo.

"El año pasado tampoco me imaginaba todo lo que pasó y el nivel que demostré. Ahora trato de disfrutar, sé que si estoy bien soy peligroso para cualquier rival, pero prefiero pensar en el día a día y no marcándome metas", aseguró.

Del Potro desmintió que sufra problemas físicos, aunque reconoció que en el pasado torneo de Lyon decidió levantar el pie para preparar mejor Roland Garros.

Del Potro, cabeza de serie número 29, necesitó solo una hora y 49 minutos para ganar su partido.

El argentino, que tiene su techo en Roland Garros en las semifinales que alcanzó en 2009, el mismo año en el que se anotó en Nueva York su único Grand Slam, afronta su séptima participación en la tierra batida de París, tras cuatro años en los que sus problemas de muñecas le privaron del torneo.

Su siguiente rival será el murciano Nicolás Almagro, que se ha deshecho del chipriota Marcos Baghdatis.