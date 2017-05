Nono pide "fuerza y tranquilidad" ante el Alcorcón para salvar al UCAM Murcia

Murcia, 30 may (EFE).- David González "Nono", jugador del UCAM Murcia , ha dicho hoy que deben salir a jugar ante el Alcorcón "con fuerza pero con tranquilidad" el domingo en el estadio La Condomina, donde estará en juego la permanencia en LaLiga 1/2/3 de fútbol para el conjunto universitario.

El extremo pacense ha dado la receta para el encuentro de la cuadragésimo primera y penúltima jornada del campeonato, fijado para las 20:30 horas: "Se puede decir que es un partido en el que nos va la vida, pues los dos equipos nos estamos jugando la permanencia y ellos todavía tienen más necesidad de ir a por el triunfo, pues están por detrás en la clasificación".

"Pero nosotros no podemos regalar nada y como no salgamos fuertes y enchufados, nos pondrán las cosas difíciles y nos podemos llevar un susto", ha añadido.

No obstante, ha tratado de espantar el exceso de presión: "Son tres puntos más y al encuentro hay que darle la importancia necesaria, pero no más de la que tiene. No debemos salir más tensionados de la cuenta y hay que plantear el partido como los disputados hasta ahora, con fuerza pero desde la tranquilidad y la calma".

"No se va a ganar en el primer minuto, sino que hay que saber llevar los tiempos hasta el final y que el partido vaya por el camino que nosotros queremos", ha agregado.

El UCAM, decimosexto con 48 puntos, tiene 4 de ventaja sobre la zona de descenso a Segunda División B, que marca precisamente el Alcorcón.

Por ello, hasta el empate le podría valer para certificar la salvación, aunque para ello debería esperar tropiezos de equipos como el Mallorca y el Elche.

En todo caso, "las cuentas no sirven para nada. Si ganamos, se acaban todas y debemos centrarnos en hacer nuestro trabajo. De ese modo, dará igual lo que hagan los demás", ha apostillado.

En caso de no alcanzar el objetivo el próximo fin de semana, tocaría ir al campo del Nástic de Tarragona, otro rival directo en la lucha por la permanencia, en un choque que podría ser dramático.

"Sabemos que luego habrá que jugar allí, pero no pensamos en ese partido, sino en el del Alcorcón y en hacer las cosas como las estamos haciendo en casa", ha comentado.

"Estamos fuertes en La Condomina e iremos a por los tres puntos para certificar la permanencia el domingo", ha declarado un Nono que ha alternado la titularidad con la suplencia durante la temporada, pero que en el tramo final se ha hecho hueco en el once de Francisco Rodríguez.

"Hasta no conseguir el objetivo, la complicación está ahí, pero tenemos esa meta más asequible que otros", ha concluido.